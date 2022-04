Nyt lys skære ned på energiforbruget

Onsdag 20. april 2022 kl: 09:08

Fakta om energibesparelser:



De eksisterende lysarmaturer udskiftes til LED. I alt skiftes ca. 1.800 armaturer

Udskiftning til nyeste LED teknologi forventes at spare 6,3 GWh i løbet af lysenes estimerede levetid på 11 år. Det svarer til 4.000 personers elforbrug i et år

De nye LED-belysninger har en brændetid på ca.100.000 timer. Nuværende belysningsprojektører har en brændetid på under 70.000 timer

Arbejdet med udskiftningen af lyskilder vil fortrinsvis foregår i nattetimerne, hvor tunnelen vil kunne blive lukket i kortere perioder

Udskiftningen startede i april og forventes at være udført i foråret 2023.

Storebælts østbro:

Konstruktionsbelysningen udskiftes hen over foråret med den nyeste LED-armatur teknologi, som vil give en energibesparelse på omkring 3,3 GW i løbet af den estimerede levetid. Det svarer til cirka 2.100 personers elforbrug i et år

I alt udskiftes 385 lamper på Østbroens pyloner og ankerblokke

De nye LED-lysrør har en brændetid på 100.000 timer, mens den nuværende belysning har en brændetid på 70.000 timer

Øresundsbrons tunnel:

Lysstofrørene i tunnelen blev i 2021 udskiftet med LED-lysrør, som forventes at give en energibesparelse på 9,6 GWh i løbet af den 11-årige estimerede levetid. Det svarer til et forbrug på 50 villaers varmepumpeforbrug i 11 år

Ved udskiftningen blev ca. 4.500 armaturer skiftet

De nye LED-lysrør har en brændetid på 100.000 timer. De tidligere lysstofrør havde en brændetid på 70.000 timer

Tårnbytunnelen:

Af: Redaktionen Sidste år blev belysning i tunellen under Øresund udskiftet med LED, og den eksisterende konstruktionsbelysning på Storebæltsbroens østbro er i øjeblikket ved at blive udskiftet med den nyeste LED-armaturteknologi.Arbejdet på Tårnbytunnelen på Amager, der dagligt benyttes af omkring 70.000 store og små biler, forventes at være klar med fuld LED-belysning til foråret 2023. Til den tid er de eksisterende omkring 1.800 lysarmaturet blevet erstattet af LED-armaturer, der har behov for markant mindre energi for at lyse anlægget om, end de hidtidige armaturer. Dertil kommer, at vedligeholdelsesfrekvensen kan reduceres.- Vi forventer at spare 6,3 GWh i løbet af lysenes estimerede levetid på 11 år. Det svarer til 4.000 personers elforbrug i et helt år, siger Bjarne Jørgensen, der er direktør for Teknisk Drift & Vedligehold.Udover at udskiftning til LED reducerer energiforbruget, så betyder det også mindre vedligehold og dermed lavere omkostninger. Det betyder i sidste ende, at sikkerheden øges for de medarbejdere, som skal arbejde med det fremtidige vedligehold. Samtidig øges trafiksikkerheden.- Vores trafikanter vil få en meget bedre oplevelse, når de kører gennem tunnelen. LED-belysningen giver nemlig et mere jævnt lys, som hverken blinker eller flimrer, siger Bjarne Jørgensen.