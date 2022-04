Overvågning sikrer dæklønsomhed for flådeejere

Onsdag 13. april 2022 kl: 11:05

Konstant overblik over flåden



Mindre klimaaftryk med regummering



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vil man sænke sin nedetid på grund af dæknedbrud, er man nødt til at indsamle og analysere data om flåden. Hvad er det for type dæk, man kører med, hvilke kørselsmønstre har køretøjerne, og er det de rigtige dæk til formålet? Samtidig kan overvågning af dæktryk og andre dækrelaterede data i realtid sikre bedre servicering og prædiktivt vedligehold, så man undgår nedetid, siger Truck Network & Fleet Coordinator hos Continental Dæk Danmark A/S, Martin Koshaba og fortsætter:- Men er uheldet ude, så skal det gå stærkt. Både vognmand og chauffør er frustrerede og pressede, og det gælder om at få nøglen hurtigt tilbage i tændingen. Da vi har et bredt netværk i Danmark og Europa med tilknyttet servicepartner kan vores breakdown-samarbejdspartner European Breakdown Service hurtigt reagere og sende hjælp ud til kunden ved nedbrud.En af de virksomheder på transportområdet, der konstant overvåger markedet for løsninger for at styrke lønsomheden og kundetilfredsheden, er trailerudlejningsvirksomheden PNO Danmark A/S. Virksomheden har fundet en løsning i Conti360, der kan sikre en struktureret håndtering af flåden på 10.000 trailere med hensyn til dækservice.- Som udlejningsvirksomhed er det altafgørende at få den nødvendige afrapportering og dokumentation for dækskifte og besigtigelse, vores kunder får udført. Conti360 gør det muligt at få en udførlig rapport over alle typer dæk samt anledning til eventuelt dækskifte, ligesom vi får overblik over brændstofforbrug og kørselsmønster, siger fleet assistent Nikolai Willer Svendsen fra Fleet & Commercial Support hos PNO Danmark A/S.- Dermed får vi mange vigtige analytiske data, når en af vores trailere har været på værksted i Europa, som vi kan arbejde videre med, hvis data viser det nødvendigt, fortsætter han.For at sikre lønsomhed, kundeservice og sikkerhed på vejene har virksomheden et naturligt fokus på dækkene.- For at sikre mindst muligt nedetid og god service af vores kunder er det vigtigt med et effektivt system til registrering af servicetjek og reparationer, der kører uden for meget administration. Med Conti 360 er vores kunder hurtigt inde og ude igen fra værkstedet. Det er ikke nødvendigt med kommunikation mellem os og værkstedet, så vi sparer administrationen, men via en valid rapport med billeder og info om slidbane mv. er vi stadig velorienterede om, hvad der sker med vores trailere rundt omkring i Danmark og Europa, fremhæver Nikolai Willer Svenden.PNO arbejder proaktivt for at styrke bæredygtigheden i alle led af forretningen. Derfor vægter de muligheden for regummering højt, da det bidrager til at øge genanvendelsen i branchen. Det nedslidte dæk kan genanvendes efterfølgende ved regummiering, hvor karkassen på det nedslidte dæk omstøbes til et nyt regummieret dæk med nyt mønster og bane.- Ved regummiering af et dæk er CO2-udledningen 24 procent mindre frem for at producere et helt nyt dæk. Samtidig mindskes forureningen. Dermed får man med regummiering udnyttet dækkene mest muligt og skåner samtidig miljøet, siger Martin Koshaba fra Continental Dæk Danmark A/S.