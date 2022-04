Vognmand i Vendsyssel gik ned i vægt

Mandag 11. april 2022 kl: 10:06

I 1991 fik han sin første F16 med 470 HK

I 1997 blev det til en FH16 med 520 HK

I 2004 blev det til to FH16 med 610 HK

I 2013 fik han leveret en FH16 med 750 HK

Bilen er fyldt med ekstraudstyr:



Af: Redaktionen I 1947 startede Edvard Pedersen sin butik med en traktor. Den blev med tiden udbygget med lastbiler, og kørslen drejede sig primært om transport af mælk. Senere kom der andre transporttyper til og i 1984 blev sønnen Preben Pedersen ansat i firmaet. I 1995 blev Preben Pedersen ene-ejer af firmaet, som i dag går under navnet Vognmand Preben Pedersen.I 2012 besluttede Preben Pedersen sig for at arbejde solo, og der er derfor ingen chauffører ansat i firmaet.Preben Pedersen har altid haft en forkærlighed for Volvo-lastbiler - især for Volvo's lastbiler med 16-liters motorer. Det er derfor blevet til en række lastbiler med 16-liters motorer gennem tiderne.Alle biler har været med tip, bagmonteret kran og påhængsvogn.Tirsdag 29. marts i år modtog Preben Pedersen så endnu en FH16 - med en D16K-motor på 750 hk med dobbelt turbolader og et maksimalt drejningsmoment på 3.550 Nm.For at overføre alle de kræfter til vejen er gearkassen en forstærket I-Shift-gearkasse med I-See og I-Roll.Aluminiumsfælge, lædertrim, informationssystem med navigation og Volvo Connect tjenesten chaufførtider.





Herudover er den udstyret med DAB+ radio, fuld LED pakke, separate forbrugs- og startbatterier, lastindikator, Work Remote, Aktiv sporassistent, Dynamisk Styring med personlig indstilling, 33 L køleskab under køje, kaffemaskine, I-Park cooler, elektrisk solgardin, elektrisk tagluge, De luxe førerstol, oliefyr, el-hydraulisk styret bogieaksel med Norgesløft + meget andet.





Der er desuden tegnet Volvo Guld servicekontrakt.





Med den nye Volvo FH16 følger ny fire-akslet påhængsvogn, som også er leveret med aluminiumsfælge. Udover fælgene er hele trækket leveret med aluminiumslufttanke, hvilket er med til at give en samlet vægtbesparelse på ca. 1.900 kg.





Ifølge Preben Pedersen er det første gang han ved køb af ny bil er gået ned i vægt.





Via den smarte Volvo-fjernbetjening (Work Remote) kan Preben styre mange af bilens funktioner. Bl.a. tippe begge kasser, lukke og åbne sider og bagsmække på hele trækket, start/stop motor og PTO, hæve/sænke luftaffjedring, tænde/slukke alt lys m.m. Hele trækket er forsynet med automatpresenning, som selvfølgelig også styres med fjernbetjening.





Prebens Pedersens kørsel er primært fordelt på to områder; kørsel med kartofler, som foregår ca. fem måneder om året. Resten af tiden bruges på kørsel for korn- og foderstofvirksomheden Hedegaard.





Volvo Truck Center i Aalborg har stået for opbygningen, som er foretaget i tæt samarbejde med Preben Pedersen.





Efter få dages kørsel kunne Preben Pedersen melde tilbage, at han var mere end 100 procent tilfreds med det nye vogntog. Selvom det nye vogntog ligner det, som Preben Pedersen fik leveret i 20134, er han ikke i tvivl om, at der er sket store og mærkbare forbedringer på alle området.





Bilen er solgt af Peter Dahl og leveret af Volvo Truck Center Aalborg













