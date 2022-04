Det er på tide, at EU foreslår stop for russiske lastbiler i EU

Fredag 8. april 2022 kl: 11:21

Af: Redaktionen Forslaget om at lukke EU for lastbiler fra Rusland og Hviderusland - Belarus - er en del af EU-Kommissionens femte sanktionspakke, der skal lægge pres på det russiske styre efter invasionen af Ukraine. Sanktionspakken har til formål at ramme den russiske økonomi ved at lægge yderligere begrænsninger for russiske samhandel med omverdenen.

Et af de initiativerne i sanktionspakken er et konkret forbud mod russiske og hviderussiske vejtransportører i EU. Et forslag som ITD sammen med 3F Transport har presset på for at få frem - både herhjemme og over for europæiske aktører.





- Vi er glade for, at man fra EU-Kommissionens side endelig vender blikket på de russiske og hviderussiske lastbiler, som stadig kan køre frit i EU. Vi mener slet ikke, at lastbiler fra de to lande skal have lov til at køre på de danske og europæiske veje og dermed støtte Ruslands muligheder for handel med europæiske lande, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.





Russiske lastbilers adgang til de europæiske veje reguleres blandt andet via en række bilaterale aftaler med de enkelte europæiske lande, herunder Danmark. Derudover kan lastbiler fra såkaldte tredjelande få adgang til det europæiske marked via et kvotesystem, som giver adgang for et vist antal lastbiler fra blandt andet Rusland og Hviderusland til at køre ind i EU.







Det er på nuværende tidspunkt ikke helt klart, hvordan EU-Kommissionen vil gennemføre et forbud for russiske lastbiler.







- Vi har foreslået regeringen og transportministeren, at man øjeblikkeligt suspenderer de særskilte aftaler mellem Danmark og Rusland for at stoppe lastbiltrafikken. Men hvordan man vil iværksætte et forbud er sådan set underordnet. Vi er bare glade for, at Europa-Kommissionen nu går ind i sagen, og vi gentager gerne vores opfordring til, at den danske regering, gør hvad den kan for at stoppe den russiske lastbiltrafik i Danmark og Europa, siger Carina Christensen.





