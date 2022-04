Postkoncern og web-butik indgår elektrisk samarbejde om tung lastbil

Torsdag 7. april 2022 kl: 12:06

Om el-lastbilen:

Modellen er en Scania 25 P A4X2NB med 300 kW/h batterikapacitet

CP20N-førerhus med samtlige avancerede chaufførstøttesystemmer

Funktioner: Advarsel om blinde vinkler, advarsel mod sammenstød med fodgængere og cyklister, kollissionsadvarsel ved vognbaneskift, LDW med aktiv styring

Elektrohydraulisk styring på forakslen

Af: Redaktionen Den elektriske lastbil, der indgår i projektet, er en to-akslet Scania 25 P med en batterikapacitet på 300 kW/h. Den elektriske lastbil, der kan lades fuldt op på halvanden time, hvilket i øjeblikket er bemærkelsesværdigt for tunge elektriske lastbiler, skal erstatte en anden lastbil på transporter mellem PostNord's terminal i Veddesta og et lager i Brunna nær Stockholm, som tager sig af bestillingerne hos Zalando. Den nye el-lastbil vil kunne nedbringe CO2-udledningen fra de transporter, den udføre, med godt 200 kg dagligt.Projektet med lastbilen skal afklare, hvordan man får en god struktur og funktion på transporter med el-lastbiler, hvor der er behov for opladning i løbet af arbejdsdagen.