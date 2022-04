Transportudvalget holder høring om 11 kg-reglen i varebilsordningen

Mandag 4. april 2022 kl: 12:33

Af: Redaktionen I løbet af høringen vil der være oplæg fra både offentlige myndigheder, brancheorganisationer og fagforeninger. Høringen bliver rundet af med et oplæg fra transportministeren om regeringens fremtidige overvejelser.Programmet for høringen kan findesHøringen finder sted i lokale 1-133, og der er et begrænset antal pladser til fysisk deltagelse, som vil blive fordelt efter "først til mølle"-princippet. Der vil desuden være mulighed for virtuel deltagelse via Teams. Høringen er åben for alle, men tilmelding (til både fysisk eller virtuel deltagelse) er nødvendig. Tilmelding skal ske senest mandag 18. april klokken 12:00.Tilmelding til høringen kan skeHøringen bliver tv-transmitteret og vist live på Folketingets hjemmeside. Den vil også kunne findes efterfølgende under "TV fra Folketinget".