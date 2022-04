Transportkoncern i Esbjerg kom ud af 2021 med sit trediebedste resultat

Fredag 1. april 2022 kl: 08:00

Effektivisering og vækst

Af: Redaktionen De seneste tre år har budt på stærke økonomiske resultater for Blue Water Shipping, som netop har offentliggjort regnskabet for 2021. Overskuddet for Blue Water Holding, der dækker koncernens samlede aktiviteter, blev 141 mio. kr., hvilket vækker tilfredshed hos topledelsen.- Vi er tilfredse med årets resultat, da 2021 har budt på en række udfordringer for både os, branchen og vores kunder. Covid-19, kapacitetsproblemer og stigende energipriser har sat mærkbare aftryk på året, men vi har også skabt nye muligheder, og gennem vores dygtige og kompetente medarbejdere er det lykkedes at servicere vores kunder med gode og effektive transportløsninger, siger Søren Nørgaard Thomsen, der er administrerende direktør for Blue Water.- Vi kommer således ud af året med et flot økonomisk resultat - og endnu vigtigere med en endnu mere dedikeret organisation og et stærkere fundament for videre vækst og udvikling, siger han videre.Toplinien steg i 2021 med knap 1 milliard kroner til 6,7 milliarder kroner. Stigningen er først og fremmest forårsaget af meget høje fragtpriser, som Blue Water forventer vil holde niveauet det meste af 2022. Årets resultat er drevet af positiv udvikling generelt i forretningsområderne, men dog især indenfor Sea, Air og Energy & Projects. Sidste års overskud er ca. 50 millioner kroner mindre end i 2019 og 2020, som var rekordår for Blue Water, hvor man gennemførte meget store kontrakter i forbindelse med udvidelser af Tengiz-oliefeltet i Kasakhstan.- Vores kerneforretning har de seneste år udviklet sig meget fornuftigt og solidt. Vi følger vores strategi og har fokus på konsolidering, effektivisering og vækst. Sidste år bød på opstart af nye spændende aktiviteter, der medvirkede til at løse kundernes behov - blandt andet indenfor luftfragt og togtransport. Derudover udvidede vi gennem opkøb og nye lokationer i blandt andet Canada og Australien, siger Søren Nørgaard Thomsen.

Stærk start på året

De første måneder af 2022 viser fine resultater og udvikling. På vækstsiden er et opkøb i Guyana gennemført, og flere nye lokationer rundt om i verden er på vej, og Søren Nørgaard Thomsen forventer, at 2022 fortsat vil være positivt påvirket af højt aktivitetsniveau - især indenfor Sea, Air, Reefer, Energy, Port & Projects.





Han peger dog på, at de høje energipriser samt krigen i Ukraine gør det dog vanskeligt at vurdere den præcise udvikling.





- Vores drift og strategi er trimmet til at kunne levere et fornuftigt resultat i 2022, som vi forventer bliver lidt lavere end sidste år. Vi har blandt andet fokus på, at verden stadig står overfor en række udfordringer med høje energipriser, kapacitetsproblemer, krig og medfølgende sanktioner, som alt sammen påvirker vores og vores kunders forretning. I forhold til Rusland har vi sat vores aktiviteter på pause, og vi respekterer alle sanktioner, der er og vil komme i forbindelse med konflikten, siger Søren Nørgaard Thomsen.







Alle medarbejdere inviteres til 50-års jubilæum i Esbjerg

Blue Waters grundlægger og bestyrelsesformand, Kurt Skov, er glad for resultatet og ser frem til endnu et godt økonomisk år i 2022, men i år har han særligt fokus på 1. september, hvor Blue Water kan fejre 50-års jubilæum.





- De seneste tre år har givet de tre bedste økonomiske resultater for Blue Water. Det kan og skal alle i firmaet være stolte over, for det er deres daglige indsats, der gør hele forskellen. I år bliver meget speciel for mig - og alle kollegerne - da vi inviterer alle medarbejdere i Blue Water til Esbjerg i september, så vi sammen kan fejre denne store begivenhed, siger bestyrelsesformand Kurt Skov og fortsætter:





- . Det bliver ikke alle 1700 kolleger, der kan deltage, men det er vigtigt for mig og resten af ledelsen at benytte jubilæet til at yderligere styrke fællesskab, holdånd og sammenhængskraft på tværs af hele Blue Water, siger Kurt Skov.









2021 2020 Udvikling Omsætning 6,737 mia. kr. 5,779 mia. kr. + 958 mio. kr. Resultat før skat 140,9 mio. kr. 192,3 mio. kr. - 51,4 mio. kr. Egenkapital 568,5 mio. kr. 466,3 mio. kr. + 102,2 mio. kr.

(Kilde: Blue Water Shipping A/S) Blue Waters grundlægger og bestyrelsesformand, Kurt Skov, er glad for resultatet og ser frem til endnu et godt økonomisk år i 2022, men i år har han særligt fokus på 1. september, hvor Blue Water kan fejre 50-års jubilæum.- De seneste tre år har givet de tre bedste økonomiske resultater for Blue Water. Det kan og skal alle i firmaet være stolte over, for det er deres daglige indsats, der gør hele forskellen. I år bliver meget speciel for mig - og alle kollegerne - da vi inviterer alle medarbejdere i Blue Water til Esbjerg i september, så vi sammen kan fejre denne store begivenhed, siger bestyrelsesformand Kurt Skov og fortsætter:- . Det bliver ikke alle 1700 kolleger, der kan deltage, men det er vigtigt for mig og resten af ledelsen at benytte jubilæet til at yderligere styrke fællesskab, holdånd og sammenhængskraft på tværs af hele Blue Water, siger Kurt Skov.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.