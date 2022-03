Næstved får sine første elbusser

Torsdag 31. marts 2022 kl: 16:00

Movia er et skridt nærmere målet om fossilfri busser

Af: Redaktionen Stemningen bliver forhåbentlig helt elektrisk, når de første elbusser ruller ud på vejene i Næstved by søndag 10. april 2022. De 17 el-busser skal køre på linje 601, 602, 603, 604, 605, 607 og 611.Borgerne inviteres med til fejring på Banegårdspladsen fra kl. 13:00, hvor der bydes på underholdning til både børn og voksne og en kort og gratis rundtur i byen i en af de nye elbusser. Borgmester Carsten Rasmussen og Movias adm. direktør Dorthe Nøhr Pedersen vil klippe snor og køre med på den første rundtur.Indsættelsen af elbusserne i Næstved betyder, at CO2-udledningen i kommunen mindskes med ca. 860 tons, NOx-udledningen mindskes med 3,9 tons og partikeludledningen mindskes med 21 kg årligt. Elbusserne er desuden støjsvage.- Da vi skulle forny vores kontrakt på bybusserne i Næstved, var det et klart krav fra Byrådet, at vi skulle undersøge muligheden for at gå over til elbusser. Det viste sig at være en rigtig god idé at udskifte dieselbusserne med elbusser - både for klimaet og for økonomien", siger Carsten Rasmussen (S), borgmester i Næstved og fortsætter:- Vi har allerede skiftet en del af hjemmeplejens biler ud med elbiler. Og jeg glæder mig over, at vi fortsætter den grønne omstilling til også at omfatte vores bybusser".Ved at skifte bybusserne til elbusser sparer Næstved Kommune over 7 millioner kroner årligt i indkøb og drift i forhold til, hvis kommunen havde købt 17 nye dieselbusser. Når de næste kontrakter på andre buslinjer udløber, vil Næstved Kommune også undersøge muligheden for at omlægge til elbusser.Trafikselskabet Movia har sammen med kommuner og regioner et fælles mål om, at alle Movias busser skal køre fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen kører på el. Med øget grøn omstilling bidrager Næstved Kommune og Movia samtidig også til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.- Movia aftalte med kommunerne og regioner tilbage i 2020 et fælles mål i Movias mobilitetsplan om, at alle vores busser kører fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen af dem kører på el eller brint. De 17 nye elbusser i Næstved bidrager til den samlede reduktion af CO2, NOx og partikler og er samtidig støjsvage. Sammen med Næstved Kommune sætter vi endnu en milepæl for de klimamål og ambitioner, vi har for god service i den kollektive transport, siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.Ved udgangen af 2022 kører der 337 elbusser og en brintbus i Movias område. Det svarer til 25 pct. af Movias busser.