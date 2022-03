Super-demo førte til super-ordre

Torsdag 31. marts 2022 kl: 10:31

Op til 8 procent brændstofbesparelse



Både længere på literen og lavere egenvægt



Fakta om Scania 560 R-modellen, som Poul Møller ApS får leveret et antal af efter sommerferien og frem:



Af: Redaktionen Vognmandsforretningen Poul Møller ApS råder i dag over flere nyere Scania'er som denne fire-akslede R 580 med kran. Efter sommerferien kommer et antal Scania Super R560-sættevognstrækkere til.Vognmandsforretningen Poul Møller Hansen ApS i Ebberup er opkaldt efter grundlæggeren vognmand Poul Møller Hansen, der startede virksomheden i 1965. I daglig tale omtales virksomheden dog kun som vognmandsforretningen Poul Møller, og den ledes af anden generation Møller i form af brødrene Preben som direktør og Flemming som teknisk ansvarlig for vognparken.Preben Møller er den omhyggelige og velovervejede type, der fokuserer på detaljerne for at drive en så effektiv vognmandsforretning som muligt. For noget tid siden blev han opsøgt af salgschef Michael Rasmussen fra Scania Danmark. Med i tasken havde Michael Rasmussen et tilbud om at stille en Scania 560 R demotrækker med hydraulikanlæg til rådighed i en uge, så brødrene Møller ved selvsyn kunne konstatere, om den kunne leve op til løfterne om markant forbedret brændstoføkonomi, som Scania lovede ved introduktionen af den nye Super-model i slutningen af 2021.Scania hævder, at drivlinen i den nye Super-model med Scania's hidtil kraftigste seks-cylindrede rækkemotor på 560 hk og 2.800 Nm drejningsmoment i kombination med helt nye gearkasser og bagaksler kan præstere op til 8 procent lavere brændstofforbrug ved sammenligning med tilsvarende modeller fra Scania's tidligere modelprogram.Preben Møller sagde ja tak til at få demo-bilen på prøve, og den blev overdraget til en af Poul Møller ApS’ erfarne chauffører og indsat ved den samme type kørsel, som chaufføren kørte til hverdag . Og så gik det ellers afsted med samme fire-akslede sættevogn, samme tunge læs af diverse materialer fra blandt andet midtsjællandske grusgrave til kunder i Nordsjælland, og ad samme ruter.Efter en uges testkørsel kunne Preben Møller konstatere, at 560 R-modellen havde udført samme type kørsel upåklageligt under helt sammenlignelige forhold med op til 20 procent lavere brændstofforbrug end chaufførens normale lastbil. Derfor var han ikke i tvivl om, at Poul Møller ApS skulle have et antal ”Super- Scania” ind i flåden, og at det kunne kun gå for langsomt.Dog måtte han væbne sig med tålmodighed, for på grund af de generelt forlængede leveringstider, som de fleste lastbilmærker har oplevet de seneste par år, kan Scania først levere de første 560 R Super-lastbiler i den nye ordre efter den kommende sommerferie og derefter drypvis i løbet af efteråret og ind i 2023.- Vi indsatte demobilen på nogle af de ruter, hvor vores biler kører med tunge læs over lange stræk. 560 R-modellen viste sig at gå overraskende langt på literen, og vi kunne også konstatere, at den har en lavere egenvægt end referencelastbilen. Det giver mulighed for større nyttelast, som også bidrager til bedre totaløkonomi, fastslår Preben Møller og fortsætter:- Vi råder over mange forskellige typer lastbiler. Det gælder både forvogne uden og med kran på op til 375 tm til kørsel med alt fra betonvarer over kævler og skure til maskiner samt trækkere til kørsel med blandt andet tipsættevogne, hurtigløbere, blokvogne mm. Det gælder om at optimere de forskellige lastbiler til kørselsopgaverne. Vi glæder os til at få Scania 560 R-lastbilerne ind i flåden og har store forventninger til dem.

Chassis: R 560 A 6x2 NB, tre-akslet på fuld luftaffjedring med F950-enkeltramme med luftforskydelig drejeskammel, kraftudtag til hydraulikanlæg, fabriksmonterede sideskørter, 480 liter brændstof-, 76 liter AdBlue- og 200 liters hydrauliktanke, heldækkende alu-dørkplade, 385/65 R22.5 dæk på foraksel, tvillingmonterede 315/70R22.5 dæk på trækaksel samt 385/55R22.5 dæk på bogieaksel, alu-fælge på alle tre aksler



Drivline: 13-liters, 6-cylindret rækkemotor på 560 hk og med et maksimalt drejningsmoment på 2.800 Nm, 14-trins G33CM-gearkasse med fuldautomatisk Opticruise-gearskifteautomatik og automatisk/manuel kobling, gearspænd fra 20,81:1 i laveste krybegear til 0,78:1 i overgear, enkeltreduceret og forstærket R 885- bagtøj med mekanisk differentialespærre og 3,07:1 i udveksling



Førerhus: Højt placeret CR20-sovekabineførerhus med normal taghøjde samt diverse komfort- og sikkerhedspakker - eksempelvis fuld læderpakke, lyspakke med LED-for-, sidemarkerings- og baglygter, chaufførpakke med Premium førerstol, Infotainment-pakke med stort musikanlæg og integreret navigationsanlæg, klimapakke med fuldelektronisk klimaanlæg samt ekstra motor- og kabinevarmer mm.





