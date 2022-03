Nordjyske Jernbaner får ny direktør

Torsdag 31. marts 2022 kl: 15:01

Videreførelse af positiv udvikling

Af: Redaktionen Martin Sort Mikkelsen er 55 år og kommer fra en stilling som stabschef i Økonomi og Personaleforvaltningen i Hjørring Kommune, hvor han har været siden 2016.Han er oprindelig uddannet officer ved Søværnet, og fungerer i dag fortsat som reserveofficer i Arktisk Kommando ved siden af sit arbejde. Udover officersuddannelsen er den nye togdirektør uddannet Cand. Mag i idehistorie fra Aarhus Universitet og har en MBA fra Aalborg Universitet.Privat er Martin Sort Mikkelsen bosiddende i Hjørring sammen med sin kone Annemarie, der arbejder på Regionshospital Nordjylland. Sammen har de to voksne døtre på hhv. 23 og 28 år.Nordjyske Jernbaner står for lokalbanerne mellem Frederikshavn – Skagen og Hirtshals – Hjørring. Siden 2017 har selskabet også varetaget den regionale togtrafik mellem Skørping - Frederikshavn. En opgave, som de indtil videre skal løse indtil 2030. Og de gør det godt. Den seneste landsdækkende undersøgelse af tilfredsheden med den kollektive trafik viser således, at Nordjyske Jernbaners kunder er de mest tilfredse togkunder i landet.-Jeg har fulgt Nordjyske Jernbaners flotte udvikling fra sidelinjen gennem de sidste mange år, og jeg er både stolt og ydmyg over at blive en del af selskabet. De flotte resultater skyldes bl.a., at Nordjyske Jernbaner har et hold af virkelig dygtige og dedikerede medarbejdere. Dem glæder jeg mig meget til at arbejde sammen med, fortæller Martin Sort Mikkelsen.Noget af det kunderne vægter højt er tog til tiden, og også der har Nordjyske Jernbaner markeret sig positivt. Overholdelsen af togenes køreplaner stiger støt og kulminationen kom i februar i år, hvor rettidigheden nåede op på hele 99,9 procent, hvilket må være en danmarksrekord.Martin Sort Mikkelsen kommer til at stå i spidsen for, at Nordjyske Jernbaner fortsætter de flotte resultater. Af udviklingsopgaver skal der desuden bl.a. arbejdes for grøn omstilling af togdriften i Nordjylland, at regionaltogsdriften udvides til Arden og Hobro, og at togstationerne i Nordjylland gennemgår en udvikling, så de til stadighed opfylder kundernes ønsker og behov.Martin Sort Mikkelsen tiltræder sit nye job d. 1. maj.