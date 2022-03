Tysk lastbilproducent må begrænse produktionen på grund af krigen i Ukraine

Torsdag 31. marts 2022 kl: 10:13

Af: Redaktionen Lastbilproduktionen hos MAN er blevet stoppet midlertidigt, da en underleverandør i Ukraine, producerer ledningsnet til MAN's lastbiler, ikke kan holde gang i produktionen.MAN oplyser, at et stop for produktionen af lastbiler kan komme til at vare i flere uger. Produktionsstoppet betyder også, at op mod 11.000 ansatte på MAN's fabrikker i Tyskland kommer på korttidsarbejde, og at kunderne får mulighed for at annullere ordrer på grund af væsentlig længere leveringstider som følge af krigen i Ukraine, der fører til massive forsyningshuller i produktionen af ledningsnet til lastbiler hos MAN Truck & Bus.Siden 14. marts har der derfor været nedlukninger på lastbilfabrikkerne i München og Krakow, samt betydelige produktionsstop på fabrikkerne i Nürnberg, Salzgitter og Wittlich.Underleverandører af ledningsnet til lastbiler kan ikke producere på sine ukrainske fabrikker eller kan kun producere i meget begrænset omfang.På baggrund situationen besluttede ledelsen i MAN Truck & Bus SE umiddelbart efter krigsudbruddet, at de ukrainske produktionsmetoder af lastbilledningsnet skulle kopieres til andre lande, hvilket vil tage flere måneder.Derudover har ledelsen i MAN Truck & Bus SE besluttet helt at stoppe omkostningerne til ikke-forretningskritiske aktiviteter og, indtil videre, indføre et ansættelsesstop. Korttidsarbejde er blevet forlænget for fabrikkerne i München, Nürnberg, Salzgitter og Wittlich og udvidet til også at omfatte administrationen. Dette betyder, at op mod 11.000 MAN-ansatte i Tyskland vil gå på korttidsarbejde.Landespecifikke tiltag gælder for MAN-ansatte uden for Tyskland.- Som et tegn på solidaritet med arbejdsstyrken vil direktionen også gå markant ned i løn i de næste tre måneder på grund af den dramatiske udvikling, forklarer Alexander Vlaskamp, der er administrerende koncerndirektør for MAN Truck & Bus.Da selskabet, på grund af den aktuelle udvikling, ikke er i stand til at overholde alle sine aftalte leveringsfrister, vil MAN tilbyde sine kunder en ordreannullering. Samtidig får kunderne mulighed for at afgive en ordre på nye betingelser.MAN's busproduktion er ikke væsentligt påvirket.