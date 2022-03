Vejgodstransport er konkurrencefag ved DM i Skills 2022

Mandag 28. marts 2022 kl: 10:33

Af: Redaktionen

Solen stod højt på himlen, da 12 lærlinge fra syv forskellige skoler, lørdag den 19. marts, mødtes på EUC Lillebælt for at blive klogere på de øvelser, de skal konkurrere i til Vejgodstransportkonkurrencen på DM i Skills 2022, som afholdes i Hæng den 28. - 30 april 2022.







Det er første gang, at TUR deltager som fagligt udvalg til DM i Skills med et konkurrencefag, og det var derfor med stor interesse, at Jørgen Jæger, seniorkonsulent i TUR, deltog på træningsdagen for at se de mange dygtige lærlinge prøve dele af konkurrencens øvelser.









Om Vejgodstransportkonkurrencen

Alle konkurrencefag på Skills har samme fysiske rammer. Det betyder, at Vejgodstransportkonkurrencen har 140 kvadratmeter at afholde konkurrence på. Denne størrelse sætter en stopper for brug af lastbiler og kraner, så lærlinge vil derfor skulle dyste om at blive landets bedste ved både at bruge simulatorer og gaffeltrucks. Øvelserne, de skal igennem, er økonomikørsel, arbejde med lastbilmonteret kran, læsning og lastsikring samt teoriprøve.







Det var tydeligt at mærke, at lærlingene er både spændte over at skulle deltage, da der jo kommer publikum på – meget tæt på. Jørgen Jæger fortæller:





- Der er ingen tvivl om, at lærlingene var både spændte og forventningsfulde. For hvordan bliver det at køre i simulator, mens mange mennesker står og ser på. Der er jo ingen fejl, der kan skjules for publikum og dommere, og alle vil gerne komme til finalen lørdag. Heldigvis får lærlinge også god mulighed for at øve sig i simulatorerne, inden de skal gennemføre øvelser. Så udgangspunktet for selve konkurrencedelen er godt. Jeg glæder mig meget til Skills og til at se dem i aktion.









TU og GUU står bag konkurrencen

Konkurrencen organiseres af Transportsektorens Uddannelsesfond (TU) og Godstransportens Udviklings- og Uddannelsesfond (GUU) i samarbejde med EUC Lillebælt, som organiserer selve konkurrencen.

Magnus Købke fra TU havde derfor det overordnede ansvar på træningsdagen, hvor han kom med praktiske oplysninger om selve konkurrencen, informationer om overnatning m.m. samt udleverede konkurrencetøj til lærlingene.





TUR deltager som fagligt udvalg desuden med fire andre uddannelser som demonstrationsfag: Kranføreruddannelsen, Lufthavnsoperatøruddannelsen, Lageroperatøruddannelsen og Ambulancebehandleruddannelsen.





Her kan interesserede besøgende også prøve avancerede simulatorer, som eksempelvis BMS mobilkransimulator og Tenstar gaffeltrucksimulator. Demonstrationsstanden er placeret lige overfor konkurrencestanden.