Mandag 28. marts 2022 kl: 09:49

Af: Redaktionen

Brancheorganisationen Danske Havne inviterer til



”Havnekonference 2022: Fremtidens havn – rammerne, kunderne, byen og klimaet”.

Hvad er fremtidens havn for en fisk?

Tilmelding gerne senest tirsdag 5. april til: ss@danskehavne.dk (Søren Søndergaard) eller mka@danskehavne.dk (Mathias Kaa Andersen).



Er det gråt og grimt, røg, støj og møg? Eller er havnene epicentre for fremtidens grønne omstilling med alt, hvad der er muligt indenfor offshore vind, landstrøm, Power-to-X-teknologi, genbrug og cirkulær økonomi?Er det en stor bunke forvredet metal og jernstykker på en havnekaj en æstetisk forstyrrelse eller er det endnu et lærerigt eksempel på det genbrug, der skal bidrage til at redde klodens natur og hjælpe med at nå de danske klimamål? Når man har set Tyra-boreriggene på land i havnen i Frederikshavn og erfaret, at når de skilles ad, bliver 95 procent af dem genanvendt, er man ikke i tvivl.