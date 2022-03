Bornholmsk havn når en milepæl med over 100 planlagte krydstogtanløb

Af: Redaktionen Port of Roene A/S kan melde om over 100 planlagte anløb af krydstogtskibe i 2022. Den historiske bookingliste kommer oven på to hårde år for havnen med ingen anløb i 2020 og kun få anløb i 2021.De over 100 planlagte anløb er også resultatet af en flerårig indsats med at profilere havnen og Bornholm som en af Østersøens vigtigste krydstogtdestinationer. Et arbejde som har været gennemført i et tæt samarbejde med Destination Bornholm.Krigen i Ukraine og den efterfølgende boykot af Rusland har efterfølgende medført, at flere krydstogtsrederier i den seneste måned har henvendt sig til Rønne Havn, der har oplevet at måtte takke nej til krydstogtanløb på grund af pladsmangel.- Det er en meget underlig situation at opleve, at vi har pladsmangel og må sige nej til skibe. Det har vi det ikke godt med. Vi oplever lige nu en enorm interesse for Bornholm, og det er meget positivt at krydstogsturister anser Bornholm som en af de vigtige stop i Østersøen. Vores arbejde med at synliggøre Bornholm er dermed begyndt at give konkrete og meget synlige resultater, siger Thomas Bendtsen, der er administrerende direktør for Port of Roenne A/S.Havnen i Rønne har i år fået ny chef for krydstogt - Chief Business Officer for Cruise i Port of Roenne A/S - Yana Grundke, der kom fra den tyske havn i Mukran, hvor hun også var ansvarlig for krydstogt.- Det er meget positivt, at vi efter to hårde år, nu oplever så mange skibe vil lægge vejen forbi Bornholm. Sammen med Destination Bornholm har der i flere år været arbejdet på netop at styrke Bornholms profil som krydstogtdestination. Vi begynder nu at kunne høste af det store arbejde. Men det er ærgerligt, at vi har pladsmangel. Vi kunne reelt få endnu flere skibe til at besejle vores havn også uden for højsæsonen. Jeg håber derfor på, at vi kan få løst vores pladsproblem, siger Yana Grundke.