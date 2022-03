Fem mænd dømt for at have indført ca. 2,5 ton hash til Danmark

Fredag 25. marts 2022 kl: 12:15

Af: Redaktionen Retten i Holbæk slog fast, at de fem dømte mænd har stået bag organiseret indsmugling af hash til Danmark med henblik på videresalg til adresser i hele landet.Indsmuglingen stod på i over et år og skete via udenlandske chauffører, som leverede hashen på en af de dømtes ejendomme i Kalundborg. Mændene havde forskellige roller i netværket, men bidrog alle i fællesskab til den omfattende indsmugling og videresalg af hash.



De fem dømte har været varetægtsfængslet, siden politiet over tre omgange slog til i november 2020, januar 2021 og maj 2021 og anholdt mændene.





- En bred og grundig efterforskning i tæt samarbejde med internationale politimyndigheder har ført til, at vi har fået afdækket og stoppet et stort kriminelt netværk i deres omfattende og organiserede forretning med indførelse og videresalg af hash i Danmark. Byretten har fulgt vores påstand om, at der var tale om en samlet organisation, hvor de tiltalte havde forskellige roller, som alle var væsentlig for organisationen, og det viser, at domstolene ser alvorligt på denne form for kriminalitet, siger senioranklager Jeanni Andreeva.





Retten godkendte brugen af krypteret materiale

Som en del af bevisførelsen i sagen indgik mændenes indbyrdes samtaler fra krypterede tjenester. Retten i Holbæk skulle derfor - som en af de første sager i Danmark - tage stilling til bevisværdien af materialet.







Retten i Holbæk godkendte brugen af mændenes korrespondancer fra de krypterede tjenester som en del af bevisførelsen og lagde vægt på, at der var tale om brug af ikke blot en, men to forskellige krypterede tjenester. Desuden lagde Retten vægt på, at korrespondancen blev underbygget af andre omstændigheder og oplysninger i sagen.







- Vi er meget tilfredse med, at retten godkendte brugen af kommunikationsmateriale fra krypterede tjenester i bevisførelsen. Det krypterede materiale har givet politiet mulighed for at identificere bagmændene i den organiserede hashforretning, ligesom materialet belyste bagmændenes fortjeneste på flere millioner kroner, siger Jhin Lee, der er senioranklager i politiets NSK-afdeling.







Foruden fængselsstraf, lød dommen også på konfiskering af blandt andet i alt ca. 8 millioner kroner og den ejendom, der blev anvendt til modtagelse af hash.







Tre af mændene har anket dommen til frifindelse, mens de sidste to har taget sig betænkningstid.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.