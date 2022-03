Det er godt med drøftelser af chaufførmanglen - men der er brug for politisk handling

Fredag 25. marts 2022 kl: 12:04

Af: Redaktionen Transportministeren melder i et svar til Folketingets Transportudvalg ud med, at der skal arbejdes videre med manglen på arbejdskraft i transportbranchen. Folketingssvar kommer som opfølgning på en høring om problemet i februar, hvor ITD og andre repræsentanter fra transportbranchen var indbudt til en rundbordssamtale om mangel på arbejdskraft i transportbranchen.

Data fra Danmarks Statistik viser, at over halvdelen af de danske transportvirksomheder mangler arbejdskraft, og senest har en analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vist, at lastbilchauffører er blandt de allersværeste stillinger at få besat.







- Transportbranchen står i en svær situation, hvor virksomhederne kæmper for at skaffe de nødvendige chauffører. Det er en udfordring, der bliver større dag for dag, og flere steder er situationen nu så tilspidset, at mange virksomheder kæmper en daglig kamp for overhovedet at kunne holde forretningen kørende. Vi vil gerne rose transportministeren for at have fokus på problemstillingen, men der skal snart sættes konkrete initiativer i søen, hvis ikke forsyningssikkerheden skal sættes unødigt under pres, siger politisk chefkonsulent i ITD, Jens Hvid Bang.







ITD peger på, at det derfor er positivt, at transportministeren nu sætter mere fokus på problemerne og indkalder til flere drøftelser, men situationen kalder ifølge ITD på konkrete initiativer, der kan iværksættes hurtigt, da transportbranchen er ekstra hårdt ramt af en rekordhøj mangel på lastbilchauffører - ikke blot i Danmark, men i hele Europa.





Samtidig har branchen fået endnu en udfordring med de stigende energipriser







- Vi bliver ramt på mange fronter lige nu. Udover den aktuelle mangel på lastbilchauffører, så er mange chauffører tæt på pensionsalderen, og vi ser ind i en usikker fremtid, hvor en stor del af chaufførerne i de kommende år vil kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det skaber en voldsom efterspørgsel efter arbejdskraft, og vi vurderer, at der mangler 10.000 lastbilchauffører i Danmark. Det er et meget stort tal, og derfor er der brug for politiske initiativer, der kan skabe mere arbejdskraft. Samtidig skal vi kigge på, hvordan vi kan gøre det attraktivt at blive lidt længere i branchen og tiltrække nye folk, der vil køre lastbil, siger Jens Hvid Bang og tilføjer,







- Manglen på arbejdskraft, stigende dieselpriser og en stor usikkerhed i markedet er en sprængfarlig cocktail. Vi skal have løst problemerne og iværksat en række initiativer og løsninger, så vi kan få skabt tryghed om forsyningerne og sikre, at vi også i fremtiden har varer på hylderne. Vi satser derfor på, at transportministeren vil arbejde hurtigt og følge drøftelserne op med en konkret plan, der kan iværksættes hurtigt, siger Jens Hvid Bang.









En seniorpakke for fastholdelse af ældre lastbilchauffører

En handlingsplan for flere kvinder i transportbranchen

Fjernelse af alle modregningsregler for pension og efterløn straks

Fjernelse af kravet om obligatorisk efteruddannelse for erfarne chauffører

Målrettet indsats for kommunernes jobcentre med fokus på transportbranchen

Forbedringer af transportuddannelserne

Indsats mod det store frafald af særligt kvinder på transport-erhvervsuddannelserne og de AMU-uddannelser, der uddanner chauffører

Bedre arbejdsforhold for chauffører og flere rastepladser

Muligheder for større og mere effektive lastbiler, der kan køre mere gods på færre lastbiler



ITD peger på en række forslag, der kan give bedre muligheder for at fastholde chauffører og tiltrække nye til branchen. Det drejer sig blandt andet om:

