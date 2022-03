Norsk pakkedistributør kører ud med flere emissionsfrie køretøjer

Fredag 25. marts 2022 kl: 11:56

Nøgletal i millioner norske kroner for Posten Norge - koncernen helåret 2021 (2020 tal i parentes):



Omsætning: 24.716 (23.996)

Justerede driftsresultat: 1.525 (1.423)

Soliditet (%): 39,7 (37,5)

Afkast af investeret kapital (%): 16,4 (14,1)

Rentabilitet af egenkapitalen efter skat (%): 14,5 (16,4)

Af: Redaktionen I oktober sidste år begyndte Bring at køre emissionsfrit i hovedstadsområdet. Nu er yderligere fire el-biler sat ind Fredericia, Vejle og Kolding. Dermed kan Bring levere emissionsfrit i et samlet område, hvor der i alt bor omkring én millioner mennesker. Det er omkring en sjettedel af den danske befolkning på omkring 5,8 millioner.- Nu når vi ud til mere end hver sjette dansker med vores emissionsfrie pakkeleveringer. Bare ved at udskifte til el i Københavnsområdet sparer vi over 94 ton CO2 årligt. Og så har vi ikke regnet de nye lokationer med, siger Bjarne Lauritsen, der er director of operations hos Bring i Danmark.De steder, hvor Bring nu også leverer emissionsfrit med elbiler, er Fredericia, Vejle, Kolding, Sjølund, Hejls - hvilket vil sige cirka 180.000 indbyggere. Tidligere har Bring omstillet til emissionsfri levering i København, Valby, Frederiksberg, Glostrup, Greve, Ishøj, Brøndby, Rødovre, Tårnby samt Dragør og på Samsø.Fredag udgiver Posten Norge-koncernen, som Bring er en del af, sin års- og bæredygtighedsrapport. Den viser, at koncernen har reduceret udledningen af CO2 med tolv procent i 2021 - og med 51 procent siden 2012. Samtidig viser Posten-koncernen et driftsresultat på 1.525 millioner norske kroner.- Det er et resultat, vi er meget stolte af, især da vi også er vokset kraftigt i løbet af de seneste ti år. Vi er stolte og glade - men vi er ikke tilfredse. I Danmark er vores mål, at vi udelukkende skal tilbyde fossilfrie leveringer om tre år, siger Bjarne Lauritsen.