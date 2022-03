- Det skal vi gøre bedre

ERHVERVSORGANISATION EFTER ANALYSE OM KONKURRENCE OM OFFENTLIGE OPGAVER:

Torsdag 24. marts 2022 kl: 11:26

Af: Redaktionen Efter Dansk Erhverv's mening vidner det om en "ærgerlig tendens".- Vi ved, at effektiv konkurrence om de offentlige opgaver er afgørende for at sikre bedste kvalitet for pengene. Når vi igen i år ser, at andelen af konkurrenceudsatte opgaver kunne have været langt større, så er der et stort potentiale, vi slet ikke udnytter, siger markedschef i Dansk Erhverv, Morten Jung.Det såkaldte IKU-tal - indikator for konkurrenceudsættelse, er nøgletallet, ifølgeMarkedschefen i Dansk Erhverv peger på, at det er det såkaldte IKU-tal - indikator for konkurrenceudsættelse - er i denne sammenhæng er nøgletallet.- IKU-tallet for 2020 afslører, at graden af konkurrenceudsættelse ikke har flyttet sig de seneste år, og det skal vi gøre bedre. Det er en bekymrende tendens, siger Morten Jung.Forskellene på konkurrenceudsættelsesgraden varierer meget på tværs af kommunerne. Dansk Erhverv peger på, at IKU-tallet viser flere ting - blandt sndet, at der er en tendens til, at kommuner, der tidligere har konkurrenceudsat mange opgaver, har konkurrenceudsat flere opgaver. Omvendt har kommuner, der tidligere ikke har konkurrenceudsat mange opgaver, konkurrenceudsat færre opgaver.- Det er tankevækkende, at kommuner med gode erfaringer med konkurrenceudsættelse, fortsætter den gode stime, imens kommuner uden mange konkurrenceudsatte opgaver, gør det akkurat modsatte. Det vidner om, at der er stor variation på tværs af danmarkskortet, og at det tydeligvis godt kan lade sig gøre at sikre bedste kvalitet til prisen for nogle kommuner, imens det halter for andre, siger Morten Jung og fortsætter:- Grundlæggende er tallene et udtryk for, at vi ikke har rykket os en millimeter sammenlignet med sidste år. Vi bør ikke stille os tilfredse med, at kun hver fjerde udbudsegnede opgave konkurrenceudsættes. Vi ved, at konkurrenceudsættelse er en garant for bedste kvalitet og pris til gavn for dig og mig, og det skal afspejles i tallene.Interesserede kan hente ”Status for offentlig konkurrence 2021”