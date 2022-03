Lastbilchauffør gav knallertkører en på hjelmen

Torsdag 24. marts 2022 kl: 09:28

Af: Redaktionen I døgnrapporten skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at en 38-årig mand fra Præstø onsdag eftermiddag omkring klokken 13.40 kom kørende på Rønnedevej ved Faxe. Da han skulle passere et par lastbiler, der spærrede for trafikken, blev chaufføren fra den ene lastbil ophidset. Det kom til en meningsudveksling, og knallertkøreren har forklaret, at chaufføren slog ham på hjelmen og rev styrthjelmen af ham, inden han kørte fra stedet.Vidner har givet politiet en beskrivelse af lastbilen, så politiet vil kontakte chaufføren for at høre hans udlægning af episoden, som politiet har noteret som en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.