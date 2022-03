Elev i skolevogn mødte virkelighedens tunge trafik på den hårde måde

Onsdag 23. marts 2022 kl: 12:27

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Politipatruljen kunne konstatere, at ingen af parterne var kommet til skade ved sammenstødet, der var sket med meget lav hastighed.Den ene part var en 60-årig lastbilchauffør, der var kommet kørende ad Holbækmotorvejen mod vest. Ved tilkørslen fra Køgevej til motorvejen i vestlig kørte en skolevogn med en 32-årig mandlig kørelærer som formel fører af køretøjet. Bag rattet sad en 17-årig mandlig elev fra Roskilde, der kørte ad tilkørselsbanen og skulle flette sammen med trafikken på motorvejen.Sammenfletning endte med, at lastbilen påkørte venstre side af skolevognen, så skolevognen endte med at holde på tværs på motorvejen foran lastbilen.Sammenstødet medførte trafikophobning på motorvejen frem til omkring klokken halv fem tirsdag eftermiddag, hvor alle spor i vestgående retning igen var farbare.Politiet optog rapport om sammenstødet for at få klarlagt de nærmere omstændigheder i forbindelse med sammenfletningen.