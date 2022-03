Indlandshavn mellem Vesterhav og Kattegat leverer sit hidtil bedste driftsresultat

Onsdag 23. marts 2022 kl: 11:22

Færre, men større skibe og fuld fart på jernbanen

Vil tiltrække virksomheder gennem grøn omstilling og CSR



Af: Redaktionen (Foto: Port of Aalborg)I året 2021, der både nationalt og internationalt atter var et år i corona-virusens tegn, udviste Port of Aalborgs forretningsmodel med ledelsens ord på ny sin styrke og robusthed.Havnen har i regnskabsåret øget omsætningen til 239 millioner kroner svarende til en vækst på syv procent. Resultatet før skat blev på 61,5 millioner kroner, mens egenkapitalen voksede fra 750 millioner kroner til 802 millioner kroner. Samtidig har havnen i Aalborg leveret et resultat af ordinær primær drift på 80,5 millioner kroner, hvilket er det højeste niveau til dato.- Årets resultat anses for yderst tilfredsstillende og ud over forventningerne. Vi har kun i mindre omfang været negativt påvirket af pandemien og generelt oplevet en positiv udvikling på tværs af alle vores forretningsområder, siger Lasse Frimand Jensen, der i år er indtrådt som bestyrelsesformand i Port of Aalborg A/S.- Det vidner om, at vi dels har lært meget af pandemien, som på flere områder har ændret vores måde at arbejde på. Og dels at vi har et yderst stærkt fundament, hvilket tegner godt i forhold til at realisere vores ambitiøse udviklingsstrategi og målsætninger om at skabe værdi for Aalborg Kommune i form af vækst, grøn omstilling og jobskabelse, siger han videre.Den positive udvikling skal ses i lyset af, at Port of Aalborg gennem de seneste mange år har investeret betydeligt i koncernens erhvervspark, der blandt andet danner rammen om koncernens største aktivitetsområde - erhvervsudlejning.- Vi har en ekstremt lav tomgang på vores udlejningsejendomme både inden for lager og kontorer, hvilket sammen med løbende arealudlejning vidner om en stor interesse for at etablere og drive virksomhed hos os i Aalborg Øst. Derfor udvider vi også hele tiden vores rammer, og i 2021 har vi blandt andet taget hul på en stor udvidelse af vores transportcenter, der indebærer opførelsen af op mod 90.000 kvadratmeter lager- og pakhuskapacitet samt anlæggelsen af nye terminalarealer inden for de næste tre år, siger administrerende direktør i Port of Aalborg, Claus Holstein.Ser man på trafikken til og fra havnen i Aalborg, er tendensen, at Port of Aalborg modtager færre, men større skibe, fortsat igennem 2021. Antallet af skibsanløb endte således på 900 mod 964 året før. Til gengæld ses en markant stigning i brutto tonnage (skibenes volumen) til over 5 millioner tons i 2021 set i forhold til ca. 4,4 millioner tons i 2020.- De samlede godsmængder over kaj er faldet med ca. 225.000 tons i forhold til året før. Faldet er dog udelukkende på importmængderne. Mængderne af afskibet gods fortsætter med at stige og er siden 2018 vokset med over 37 procent. I forhold til godstyperne er den mest markante forandring, at produkter til landbruget og særligt byggeriet var færre i 2021, siger Claus Holstein.De faldende godsmængder på skibstrafikken kompenseres af konstant stigende godsmængder transporteret via jernbanen, der er en transportform, som Port of Aalborg har investeret betydeligt i igennem flere år.- Vi har gennem en årrække satset og investeret massivt i vores jernbane, som rummer et stort og ikke mindst grønt potentiale. Det udmøntede sig i 2021 i åbningen af en ny terminal samt udvidelser af eksisterende faciliteter, og der er helt afgørende for at understøtte den positive udvikling og potentialet i jernbanetransporten. Vi har i 2021 transporteret over 50 procent mere gods via bane end året før, mens antallet af godsvogne er vokset med 77 procent, siger Claus Holstein.Det forventes, at den positive udvikling vil fortsætte flere år frem i forhold til den generelle udvikling inden for godstransport, hvor nærskibsfart og jernbane er udpeget til særlige fokusområder af EU.Port of Aalborg vil også i det indeværende regnskabsår arbejde målrettet på den fortsatte realisering af selskabets udviklingsstrategi, der blandt andet indebærer investeringer for op imod to milliarder kroner og målsætning om at tiltrække 10-15 store virksomheder samt skabe 5.000 jobs i Aalborg Kommune frem mod 2030.Port of Aalborg forventer som følge af den aktuelle usikkerhed og uro i verden med krig i Europa, stigende renter og inflation samt pres på forsyningskæderne et resultat for 2022 på 50 millioner kroner før skat.