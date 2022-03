Skoleskib sejler af sted med vinkende mennesker på kajen

Onsdag 23. marts 2022 kl: 11:08

Af: Redaktionen Uddannelse går ud på, at de 63 elever får en uddannelse som ubefarne skibsassistenter, og de unge er eftertragtede som arbejdskraft ude på skibene. I den forbindelse lærer de om arbejdssikkerhed, navigation, praktisk sømandsskab, svejsning og meget andet godt, som man kan bruge, når kan kommer ud i erhvervet.Dannelse er, at eleverne efter togt ikke bare har formelle kompetencer. De har reelle kompetencer forstået på den måde, at de har prøvet at bruge deres kundskaber i praksis, og de har lært at bruge kompetencerne sammen med andre på en arbejdsplads. Et skoleskib giver muligheden for både at træne kundskaber, bruge kundskaber og lære hvordan en arbejdsplads fungerer. Derfor kommer næsten alle i uddannelse eller arbejde efter endt togt.Men også elevernes forældrene bliver dannet - eller påvirket. På store Vinkedag, som dagen for afsejlingen også kaldes, tager eleverne ordentligt afsked med deres forældre. Når skibet sejler, har eleverne ikke adgang til computer, telefon eller internet - og dermed er forældrene afskåret for lige at ringe, skrive eller sende et billede. Og det kan godt være hårdt for forældrene at vænne sig til. Ingen pludselige SMS og ingen mulighed for at følge deres børn i døgnets firetyve timer.Men på Georg Stage ved man, at det kan lade sig gøre. Eleverne er 18-22 år gamle og langt de fleste af dem kan i den alder klare sig uden mor og far i ganske lange tidsrum. Store Vinkedag er det sted, hvor man lærer at slippe sine børn og stole på, at de faktisk er klar til at flyve (eller rettere sejle) fra reden, lyder det fra Stiftelsen Georg Stages Minde, der driver skoleskibet.Dagen forløber på den måde, at forældre og elevernes gæster kan besøge skibet mellem 12 og 13. Klokken præcis 13 afgår Georg Stage.Georg Stage afgår i år fra Amaliekaj ud for Mærsks hovedkvarter på Esplanaden. På grund af den sikkerhedspolitiske situation er Nyholm, hvor skibet ligger til hverdag lukket for gæster, hvorfor Mærsk venligst lægger kaj til arrangementet.