Solceller og batterier kan skære CO2-udledningen fra nyt lager ned med over 40 procent

Onsdag 23. marts 2022 kl: 10:45

Om DGNB:

DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

DGNB er en frivillig certificeringsordning inden for bæredygtigt byggeri

DGNB er baseret på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed, hvor ikke blot evaluerer et byggeri eller et byområde ud fra, hvor miljømæssigt bæredygtigt det er, men også ud fra, hvor socialt og økonomisk bæredygtigt det er

Af: Redaktionen DSV fremhæver, at bygningen er opført med et gennemgående fokus på bæredygtige løsninger og genanvendelse af materialer. Traditionelt har lagerbygninger haft svært ved at komme i betragtning til bæredygtighedscertificeringer på grund af størrelsen. Men som én af de første større lagerbygninger har bygningen fået en DGNB Sølv præcertificering.For at minimere mængderne af CO2-udledning i driften tester DSV ydermere en opsætning med solceller på dele af taget kombineret med en innovativ batteriløsning.Beregninger fra DSV’s partner på testprojektet, Hybrid Greentech, viser foreløbigt, at solcelle- og batteriløsningen kan reducere CO2-udledningen med op til 42 procent i forhold til et scenarie uden solceller og batteri. Batteri-enheden lagrer en del af solenergi fra dagtimerne, så den kan benyttes i aften- og nattetimerne. Ved overproduktion af solenergi i løbet af dagen kan overskudsenergien afsættes til elnettet.Med den nuværende løsning vil den årlige CO2-besparelse løbe op i ca. 113 tons CO2 årligt, og det svarer til det årlige varme- og elforbrug for 22 danske parcelhuse på 135 kvm. Hvis solcelle- og batteriløsningen udvides til det maksimalt mulige på lageret, vil det kunne medføre fire til fem gange større CO2-besparelse pr. år.Når testen er færdig, vil DSV vurdere om batteriløsningen skal udvides, og om den skal benyttes på andre af DSV’s nye faciliteter rundt omkring i verden.