Jysk-fynsk havneselskab leverer et historisk godt driftsresultat

Fredag 18. marts 2022 kl: 12:13

Styrket markedsposition øger behovet for mere kapacitet



Havnen på Østfyn håndterer mere gods



Om ADP A/S:

ADP ejer og driver Fredericia Havn og Nyborg Havn og driver Middelfart Trafikhavn

ADP A/S og PFA A/S indgik i oktober 2017 et joint-venture samarbejde, og de to parter udvikler i fællesskab Taulov Dry Port

Taulov Dry Port er et multimodalt transport- og logistikcenter ved Fredericia med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane. Gennem kobling af Fredericia Havn og Taulov Dry Port bliver området omdrejningspunkt for udvikling af moderne lager- og logistikfaciliteter, der understøtter fremtidens intelligente og multimodale transportløsninger

Af: Redaktionen ADP kan se tilbage på 2021 som et år med rekordhøj vækst i både omsætning og indtjening. Væksten skyldes meget høje godsvolumener på ADP-havnene, stigende markedsandele samt en særdeles positiv udlejning i Taulov Dry Port.APD A/S fremhæver særligt containerforretningen, der med 104.284 teu udgør en stigning i tonnagen på 32,5 procent sammenlignet med 2020.Driftsresultatet (EBITDA) følger med og ender for 2021 på 88,4 millioner kroner, hvilket er en fremgang på 53 procent i forhold til 2020.Resultatet efter skat ender på 104 millioner kroner mod 66,6 millioner kroner i 2020. Resultatet efter skat indeholder værdiregulering på investeringsejendomme.De samlede indtægter i 2021 ender på 190,0 millioner kroner, hvoraf de 177,7 millioner kroner er den realiserede omsætning, som har en fremgang på 35 procent i forhold til 2020, hvor omsætningen var 131,3 millioner kroner.Godsomsætningen på havnene i Nyborg og Fredericia har været kraftigt stigende. Samlet set ender godsomsætningen i 2021 på 7,6 millioner ton mod 6,8 millioner ton i 2020, hvilket er en vækst på 12,5 procent.ADP A/S tilskriver den rekordhøje vækst i godsomsætningen blandt andet effekten af den transformation, som ADP satte i gang for år tilbage, hvor især udviklingen af Taulov Dry Port har styrket Fredericia som knudepunkt for transport og logistik. Udviklingen kommer kerneforretningen til gode med en kraftig stigning i antallet af containere, men også øvrige forretningsområder, hvor især ro/ro-last og store skibslaster med stål og produkter til recirkulation trækker den samlede godsomsætning op på et historisk niveau.- Udviklingen af Taulov Dry Port har været en afgørende strategisk satsning, som nu viser sig med øget konsolidering af gods og virksomheder i vores område. Vi har fuld udlejning på de første 100.000 kvadratmeter lager- og logistikbyggeri, stigende markedsandele på containerforretningen og generelt meget høje volumener på de øvrige forretningsområder. Vores forestående kapacitetsudvidelser i både Nyborg, Fredericia og Taulov Dry Port skal bidrage til den fortsatte positive erhvervsudvikling til gavn for vores mange kunder og samarbejdspartnere samt for hele Region Syddanmark, siger Rune D. Rasmussen, der er administrerende direktør i ADP A/S.Nyborg Havn har de senere år bevæget sig i en positiv udvikling med stigende godsmængder, og 2021 er andet år i træk med stor omsætningsfremgang. I 2021 har omsætningsfremgangen været 21,5 procent. Planlagte forbedringer af havnens infrastruktur skal yderligere styrke Nyborg Havns konkurrencekraft, og sikre havnens kunder de bedste forudsætninger for en skaleret produktion samt øget gennemstrømning af produkter.I 2021 har Nyborg Havn haft stigende volumener på blandt andet projektlaster samt jern- og stålprodukter, hvor sidstnævnte har haft en vækst på 84.700 ton, hvilket svarer til en stigning på 125 procent.Havneudvidelse i Fredericia Den kommende havneudvidelse i Fredericia skal sikre Fredericia Havns kapacitet til fremtidens stigende volumener af gods og containere, men vil også være et vigtigt bidrag til en grønnere transportsektor.- Den kommende havneudvidelse i Fredericia er efterspørgselsdrevet og matcher den samfundsmæssige udvikling til en grønnere fremtid, hvor stigende volumener på containere og færgegods naturligt følger med markedets øgede fokus på grønne transportløsninger. Havneudvidelsen er et eksempel på, at vi som ét af Danmarks største havneselskaber løfter vores samfundsmæssige ansvar for at skabe en grønnere verden. Vores investeringer er godt for samfundet, for vores ejerkommuner og nærmiljøet samt for udviklingen af arbejdspladser, siger Rune D. Rasmussen.I ADP’s bestyrelse er der meget stor tilfredshed med årets resultat.- Bestyrelsen glæder sig over, at ADP leverer et historisk godt resultat med høj vækst i omsætning og et særdeles solidt driftsresultat. ADP’s stærke position og udvikling er resultatet af et godt erhvervssamarbejde og politisk opbakning fra vores ejerkommuner. Der skal lyde en stor tak til ADP’s aktionærer for samarbejdet omkring ADP’s strategiske udvikling. Samtidig lyder der en stor tak til hele ADP-organisationen, som har leveret en ekstraordinær og dedikeret indsats i 2021, hvor aktiviteten på havneterminalerne har ligget på et meget højt niveau, siger bestyrelsesformand Erik Østergaard, der er administrerende direktør i vognmandsorganisationen DTL.