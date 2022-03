Havn i Nordvest-Vendsyssel håndterede mere gods og flere lastbiler

Fredag 18. marts 2022 kl: 11:03

Af: Redaktionen Godstransporten via Hirtshals Havn er i fortsat fremgang. I 2021 blev der samlet set transporteret 2,02 millioner ton gods over kajen i Hirtshals. Det er en stigning på 7,45 procent i forhold til 2020, hvor tallet var 1,88 millioner ton gods.Antallet af lastbiler og løstrailere steg også i 2021, hvor i alt 152.000 enheder passerede gennem Hirtshals Havn. I 2020 var tallet 143.000, hvilket giver en stigning på godt seks procent fra 2020 til 2021.Mens godstrafikken er steget, er passagertrafikken faldet som følge af de rejserestriktioner, som norske og danske myndigheder indførte for at dæmme op for spredning af coronavirus.- Det er selvfølgelig positivt, at den samlede godsmængde i Hirtshals Havn har været stigende og faktisk er den højeste i tre år. Med væsentligt færre passagerer har der ganske enkelt været mere plads til at transportere gods igennem havnen. Til gengæld har den øgede godsmængde samtidig bevist, at der er en stigende efterspørgsel på godstrafik igennem Hirtshals og dermed også et solidt grundlag for fremtidig vækst, siger administrerende direktør i Hirtshals Havn, Per Holm Nørgaard.Antallet af personbiler og passagerer var i 2021 som forventet på linje med 2020 og mere end halveret sammenlignet med 2019, der var året før corona-virussen spredte sig og dermed grundlæggende ændrede rejsemønstre over hele verden.I 2021 passerede i alt 307.000 personbiler igennem Hirtshals Havn, hvilket var et fald på godt 12 procent i forhold til 2020 og knap 54 procent i forhold til 2019.- Vi forventer, at personbiler og passagerer støt og roligt vender tilbage til et normalt niveau i takt med, at rejserestriktioner udfases både i Danmark og i vores nabolande, siger Per Holm Nørgaard.Den samlede værdi af fiskelandinger i Hirtshals Havn oplevede et fald fra 2020 til 2021. Hvor der i 2020 blev landet fisk for 352,7 millioner kroner, blev der i 2021 landet fisk for i alt 226,6 millioner kroner - et fald på knap 36 procent.- Fisk er stadig en meget væsentlig del af aktiviteterne på Hirtshals Havn, hvilket blandt andet understreges af millioninvesteringen i et nyt bioraffinaderi på havnen. Sammen med investeringer i grøn energi, ikke mindst i regi af Greenport North, og i både klimamæssige og økonomisk fornuftige investeringer i transportløsninger, er Hirtshals Havn klar til for alvor at tage hul på udvidelsen af havnen i løbet af 2022, fremhæver Per Holm Nørgaard.