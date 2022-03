Flyselskab lancerer klippekort til fossilfrit brændstof på flyveturen

Fredag 18. marts 2022 kl: 10:30

Fakta om SAS og biobrændstof:

Biobrændstof er et bæredygtigt flybrændstof (SAF), som er defineret i ICAO CORSIA Annex 16

Biobrændstof udleder op til 80 procent mindre klimapåvirkende CO2 end fossile brændstoffer

Lovgivningen tillader, at der i eksisterende fly blandes op til 50 procent biobrændstof med traditionelt flybrændstof

Af: Redaktionen SAS forklarer, at med Travel Pass Biofuel får kunderne et forudbetalt klippekort til rabatpris, med 100 procent biobrændstof inkluderet, for at mindske klimaaftrykket fra flyrejserne.- SAS har ambitiøse bæredygtighedsmål og vi forpligter os til at øge brugen af bæredygtige flybrændstoffer, såsom biobrændstof, i vores drift, for at mindske klimaaftrykket fra flyrejser, siger Markus Ek, der er VP Global Sales hos SAS.- Vi byder nu vores kunder velkommen på rejsen mod mere bæredygtig luftfart. Travel Pass Biofuel er perfekt for kunder, som ønsker at gøre deres flyvning mere bæredygtig, siger han videre.SAS arbejder målrettet på at reducere CO2-emissionerne. Det gør SAS eksempelvis med en moderne og brændstoføkonomiske flyflåde, samt ved at anvende bæredygtige flybrændstoffer. SAS arbejder på at øge forsyningen og brugen af bæredygtige flybrændstoffer (SAF), såsom biobrændstof, da disse danner broen til en flydrift med netto nulemission. Det biobrændstof, som selskabets kunder bidrager med, tillægges den mængde biobrændstof SAS allerede køber.