Vognmandsfirma blev dømt i 700 tiltalepunkter - og får bøde på over to millioner kroner

Fredag 18. marts 2022 kl: 09:34

Af: Redaktionen Sagen startede konkret 12. februar sidste år, da Tungvognscenter Syd under Sydøstjyllands Politi standsede køretøjer fra den pågældende vognmandsforretning på E20 på Fyn. Standsningerne skete efter en længere efterforskning.Specialanklager Pernille M.A. Moesborg hos Sydøstjyllands Politi forklarer, at efterforskningen viste, at vognmanden selv kørte på sin hustrus førerkort, og at der var mistanke om, at sønnen kørte på sin morfars førerkort. Efterforskningen førte til tiltale mod fem personer for over 700 tiltalepunkter.Indehaverne af førerkortene er tiltalt for at have medvirket til misbruget.De to mænd, der er tiltalt for misbrug af førerkort, har under sagen delvist erkendt sig skyldige, mens førerkortindehaverne har nægtet sig skyldige under sagen.En enig domsmandsret nåede i sin afgørelse frem til, at de tiltalte skulle dømmes skyldige i alle tiltaler.Den 46-årige vognmand blev idømt otte måneders fængsel, hvoraf de to måneder skal afsones, mens resten gøres betinget på vilkår om samfundstjeneste. Han skal betale en bøde på 442.000 kroner. Han blev frakendt retten til at føre tunge køretøjer i to år og frakendt retten til at beskæftige sig med vognmandsvirksomhed i tre år.Den 22-årige chauffør blev idømt fire måneders fængsel, der blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste, en bøde på 67.000 kroner og frakendelse af retten til at føre tunge køretøjer i et år.De to førerkortindehavere blev hver idømt fire måneders betinget fængsel.Selskabet blev idømt en bøde på 2.137.000 kroner.De tiltalte udbad sig betænkningstid.