Antallet af indgåede lærepladsaftaler sætter rekord

Onsdag 16. marts 2022 kl: 11:10

Af: Redaktionen Der er indgået flere lærepladsaftaler inden for flere af industriens store uddannelser (bl.a. automatik og procesuddannelsen, industritekniker og smed) og inden for transportområdet (personvognsmekaniker og vejgodstransportuddannelsen).Byggeriets uddannelser ligger fortsat på det høje niveau af indgåede aftaler fra 2021.







- Det er glædeligt, at virksomhederne også her i 2022 fortsætter med at indgå flere og flere lærepladsaftaler. Det er både tegn på virksomhedernes store engagement og på stor efterspørgsel efter faglærte, siger Signe Tychsen Philip, der er underdirektør og chef for DI Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.





I januar blev der indgået 5.204 lærepladsaftaler, hvilket er rekord for indgåede aftaler mellem elever og virksomheder i januar i de seneste mange år.





Efter årets første måned er knap 80.000 elever i lære i en privat eller offentlig virksomhed. På samme tid er antallet af elever uden en læreplads faldet. Ved udgangen af januar var der ca. 3.800 elever i skoleoplæring, hvilket var 1.000 færre end januar sidste år.





- Det lover godt for fremtiden, siger Signe Tychsen Philip og fortsætter:





- Der har snart i årtier været meget snak om mangel på lærepladser for erhvervsuddannelseseleverne, så det er yderst glædeligt, at problemet bliver mindre og mindre. Hele puslespillet vil nok aldrig gå op - der vil altid være enkelte fag eller bestemte geografiske områder, hvor der mangler lærepladser. Men mangel på lærepladser er på en række uddannelser nu erstattet af mangel på elever, som vil tage en erhvervsuddannelse.















