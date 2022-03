Kran-producent vil samle sine aktiviter ét sted

Mandag 14. marts 2022 kl: 11:57

Højbjerg-ånden lever videre



Af: Redaktionen Siden 1959 har de nuværende bygninger på Oddervej i Højbjerg i Aarhus' sydlige del huset kranproducenten HMF. Men bygningerne kan ikke længere følge med firmaets behov for produktions- og kontorplads - et behov drevet af en stigende efterspørgsel efter HMF’s lastbilkraner.- Efter 63 år på samme lokation er vi nået til et punkt, hvor vores faciliteter ikke længere understøtter vores ambitioner som virksomhed. Vi vil gerne vækste, være moderne, og tilbyde et fantastisk arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Med et nyt hovedkvarter kan vi fremtidssikre HMF, siger administrerende direktør i HMF A/S, Jens Seehusen Christensen.Beslutningen sker i kølvandet på brand i en produktionsbygning i Galten i oktober sidste år. Dermed stod virksomheden overfor både at skulle bygge ny produktion i Galten samtidig med, at hovedkvarteret i Højbjerg i forvejen skulle renoveres og udbygges. Deraf opstod planerne om et nyt domicil, som kan samle datterselskabet HMF Danmarks opbygnings- og serviceværksted samt produktion og administration for begge afdelinger.- Nogle gange kan det være sundt at sætte sig ned, tage et blankt stykke papir og tænke i helt nye baner. Branden i Galten tvang os til at tænke helt ud af boksen, siger Jens Seehusen.Udvidelse og modernisering skal sikre trit med stigende efterspørgselHMF planlægger at bygge det nye hovedkvarter i nærheden af Aarhus, nærmere bestemt i industriområdet ved motorvej E45 i Stilling. Her ligger en grund med nem adgang fra motorvej og god plads til HMF’s vækstdrømme. Endvidere har grunden en central placering for medarbejdere såvel som kunder.- Det er vigtigt for mig, at flytningen kommer til at påvirke vores 600 ansatte mindst muligt. Det synes jeg, vi imødekommer på bedste vis med denne grund, der ligger centralt, hvad end man har tilhørsforhold til Aarhus, Skanderborg, Højbjerg eller Galten, siger Jens Seehusen.Selvom den sidste underskrift på grunden ikke er sat, arbejder HMF allerede på højtryk med designet af den nye produktion og administration. Planen er at bygge 50.000 kvadratmeter moderniseret produktion og 5.000 kvadratmeter administrationsbygning, hvilket er en væsentlig udvidelse af det eksisterende areal. Udvidelsen betyder, at virksomheden fra 2024 kan producere op til tre gange så mange kraner, end i dag.Og der er brug for flere kraner. 2021 har været et rekordår for HMF med en omsætning på lige over én milliard kroner. Jens Seehusen har da også store ambitioner og håb for HMF og markedet fremover:- Hvis vi kigger i krystalkuglen, så ser det ud til, at vi har et stærkt marked de næste mange år frem. Det skal vi selvfølgelig udnytte på den bedst mulige måde, siger han og fortsætter:- Investeringen betyder først og fremmest, at vi kan følge med den efterspørgsel, vi oplever fra markedet, og dermed fremtidssikre virksomheden.HMF hed oprindeligt Højbjerg Maskinfabrik. HMF har siden 1945 holdt til tre forskellige adresser på Oddervej i Højbjerg i Aarhus' sydlige del. Det var da også virksomhedens ambition at finde en ny grund i nærheden af Aarhus, og hertil har de fået hjælp udefra. Direktøren understreger, at investeringerne i fremtiden ikke havde været mulig uden stor hjælp og rådgivning fra både Aarhus Kommune og Skanderborg Kommune.- En stor tak skal lyde til både Aarhus og Skanderborg Kommuner for deres forståelse for vores situation, og deres hjælp og sparring gennem hele processen. Det er med til at sikre, at vi kan fastholde vigtige arbejdspladser og investeringer i det østjyske, påpeger Jens Seehusen.- Vi er stolte over at kunne byde en hæderkronet virksomhed som HMF velkommen til Skanderborg Kommune. Samarbejdet omkring projektet er gået stærkt. Fra vi fik den første henvendelse, gik der to dage, før vi sad overfor hinanden og vendte mulige placeringer af det nye byggeri. Nu gør vi, hvad vi kan for at få byggeriet i gang hurtigst muligt. Blandt andet mødes vi ekstraordinært i byrådet for at behandle sagen, siger borgmester i Skanderborg, Frands Fischer (S).Jens Seehusen, der har ambitioner om et indflytningsklart domicil i starten af 2024, ser frem til en hverdag i det nye hovedkvarter.







- Højbjerg-ånden tager vi med os, uanset hvor vi flytter hen. Den firma-ånd, som vi har, vil ikke ændre sig. Det er ikke grunden eller placeringen, der skaber HMF - det er medarbejderne, lyder det fra HMF's direktør.









