Stigende energipriser og krig dæmper væksten med ét procentpoint

ANALYSE:

Torsdag 10. marts 2022 kl: 12:28

Af: Redaktionen Analysen peger på, at beskæftigelsen vil være 13.500 personer mindre, og at BNP vil vokse ét procentpoint mindre i 2022 ifølge beregninger i den makroøkonomiske model ADAM.Ovennævnte er ikke det samme som, at hverken vækst eller beskæftigelse vil falde i år, men at de vil stige mindre end i en situation uden krig og voldsom inflation i energipriserne.I analysen peger AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på, at væksten i 2022 under alle omstændigheder ventes at være lavere end i 2021, hvor væksten var markant høj.Interesserede kan se mere på AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd's webside - klikAnalysen kan hentes