Klimapartnere står klar til flere Power-to-X projekter i sydvestjysk havn

Torsdag 10. marts 2022 kl: 12:12

Af: Redaktionen

Kapløbet om at etablere PtX-anlæg er i fuld gang i Europa, og mange parametre taler for, at Danmark kan være med helt fremme. Det underbygges af erfaringen i Esbjerg, hvor både nationale og internationale PtX-aktører har set sig lune på den vestjyske havneby - blandt andet på grund af beliggenhed og infrastruktur.









Klimaambitionerne i den sydvestjyske havneby med skibsforbindelser til eksempelvis Storbritannien og lande i Vest- og Sydeuropa er meget nærværende, fordi et klimapartnerskab mellem Esbjerg Havn, forsyningsselskabet Din Forsyning, Esbjerg Kommune og Aalborg Universitet Esbjerg arbejder for klimaneutralitet i 2030.









Klimapartnerskabet har også vist sig værdifuldt, fordi samarbejdet mellem forsyning, kommune og havn kan trække på den tunge viden hos Aalborg Universitet.









- Grundlæggende er der bare nogle spændende muligheder her. Det gælder både i forhold til sektorkobling, hvor for eksempel et PtX-anlæg kan levere overskudsvarme til Din Forsyning og dermed være med til at varme boliger op og levere procesvarme til virksomheder, der i dag bruger gas, siger Jesper Frost Rasmussen, der er borgmester i Esbjerg Kommune.









Han forklarer eksempelvis, at Din Forsyning er netop i gang med en total ombygning af Esbjergs fjernvarmeforsyning, så den bliver klimaneutral ved eksempelvis at udbytte el og overskudsvarme fra industrien.









- Esbjerg huser en af de største danske erhvervshavne, som har en interessant infrastruktur, mens vi fra kommunens side byder ind med hjælp til at afdække en god placering, og med på sidelinjen har vi også adgang til seneste viden via Aalborg Universitet i Esbjerg, siger han videre.









I øjeblikket er der tre PtX-projekter under udvikling i den den sydvestjyske havneby. Og flere er velkomne, hvis det står til klimapartnerskabet, der udover at tælle havn, forsyning, kommune også kan trække på en energiklynge, hvoraf nogle af virksomhederne endda bidrager med at installere de havvindmølleparker, som skal levere den grønne strøm, som er helt essentiel for PtX-projekterne.









- I Esbjerg er vi klar til at gå forrest og vi har de bedste forudsætninger for at skabe de rette betingelser for PtX-projekterne. Som den danske EnergiMetropol har vi allerede spillet en vigtig rolle i den grønne omstilling med Esbjerg Havn som en nøglespiller i udskibningen af havvind. Sådan bliver det også fremover, hvor cirklen bliver komplet, når havvindmøller fra Esbjerg genererer strøm, der transporteres til byen og indgår i produktionen af bæredygtige brændstoffer, der sikrer transportsektoren i fremtiden, siger Jesper Frost Rasmussen.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.