- Lastbilproducent udvider sit elektriske model-program

Torsdag 10. marts 2022 kl: 11:37

Af: Redaktionen De to nye modeller i Renault Trucks' serie af tunge lastbiler vil blive udstyret med to eller tre elektriske motorer, der giver en effekt på op til 490 kW (svarende til 666 hk). De bliver desuden udstyret med en Optidriver-gearkasse.Renault Trucks T og C E-Tech vil være forsynet med to til seks lithium-ion batteripakker med en kapacitet på 180 til 540 kWh. Køretøjernes batterier vil kunne lades fuldt op på 9,5 timer ved vekselstrøm (AC) op til 43 kW, eller på 2,5 time ved jævnstrøm (DC) op til 250 kW. Lastbilerne vil kunne køre op til 300 km på en enkelt opladning og op til 500 km med en times mellemhurtig opladning (250 kW).For at passe til en bred vifte af opbygninger og anvendelse kan Renault Trucks T og C E-Tech udstyres med tre typer kraftudtag (PTO):De nye elektriske lastbiler vil have en totalvægt på 44 tons og være tilgængelige som 4x2 og 6x2 trækkere og som 4x2, 6x2 og 8x4 tridem forvogne.Renault Trucks T og C E-Tech vil blive solgt fra første kvartal 2023. De vil blive produceret på Renault Trucks fabrikken i Bourg-en-Bresse.Renault Trucks har til hensigt, at halvdelen af de producerede lastbiler skal være elektriske inden 2030.