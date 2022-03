Toldere finder 175 kilo ulovlig tobak

Torsdag 10. marts 2022 kl: 11:13

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Fredag 25. februar stoppede toldere i Københavns Lufthavn to rejsende stoppet med i alt 100 kg vandpibetobak. De to rejsende var ankommet med fly fra et mellemøstligt land og havde valgt at gå gennem grøn kanal i lufthavnen, hvor man på den måde tilkendegiver, at man ikke har nogle varer, der hverken skal betales told og afgifter af - eller er ulovlige at indføreVed en nærmere kontrol af de to rejsende kunne tolderne konstatere, at de burde være gået gennem rød kanal. I de rejsendes kufferter fandt tolderne i alt 100 kg vandpibetobak, der ikke var betalt told og afgifter af.- De to rejsende blev udtaget til kontrol i forbindelse med en stikprøve, og der fandt vi de mange kg vandpibetobak. Vi ser løbende vandpibetobak i vores kontroller i for eksempelvis lufthavne, men det er ikke hver dag, vi ser så mange kilo på en gang, siger Mette Helmundt, der er funktionsleder i Toldstyrelsens kontrolenhed i Københavns Lufthavn.Hun peger på, at vandpibetobak fra udlandet kan være produceret uden om reglerne og dermed potentielt endnu mere sundhedsskadelige, end tobakken i forvejen er.I starten af marts var der endnu en sag, hvor to rejsende blev kontrolleret. De to havde 75 kg vandpibetobak med i tre kufferter og en rygsæk.Toldstyrelsen har samlet beregnet told og afgifter på over 400.000 kroner og overdraget sagerne til Københavns Politi.Toldstyrelsen finder generelt vandpibetobak på tværs af transportmidler, fra rejsende i lufthavne til containere på anløbne skibe i havne og i postpakker i landets postcentre. De seneste tal på tobaksområdet viser, at Toldstyrelsen tilbageholdte 2.324 kg vandpibetobak i 2020.