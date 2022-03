Entreprenør i Ringsted nåede op over forventningerne

Torsdag 10. marts 2022 kl: 10:31

Af: Redaktionen - Vi er stolte over at kunne præsentere et virkeligt flot regnskab for moderselskabet Enemærke & Petersen A/S i 2021. Det har især stor betydning for mig, at vi står med den hidtil største ordrebeholdning i Enemærke & Petersens historie på 4.397 milliarder kroner, siger Enemærke & Petersens nye administrerende direktør Troels Aggersbo og fortsætter:- Det er et spring på 741 millioner siden sidste år.Troels Aggersbo forklarer, at baggrunden for den betydelige stigning i ordrebeholdningen findes i en tendens i byggebranchen.- I de sidste fem år er det interessebaserede samarbejde for alvor kommet på dagsordenen, og vi har været med på den agenda fra starten. Vores tre strategiske partnerskaber og en række IPD-inspirerede samarbejder fylder godt op i vores ordrebeholdning og fortæller os igen, at når vi satser på at udvikle bedre samarbejder, så opnår vi også økonomiske fordele, siger han.Regnskabet for Enemærke & Petersen A/S viste en overskudsgrad i 2020 var på 4,7, mens den efter sidste år var oppe på 5,5. Omsætningen er steget fra 2.047 milliarder kroner i 2020 til 2.314 milliarder kroner i 2021.- De sunde tal giver en stærk indikation om, at vi står med en sund og velfungerende organisation, hvor alle medarbejdere virkeligt gør en flot indsats hver dag. For et år siden lagde vi en forventning til overskudsgraden for 2021 på ca. 4,7 og er derfor meget stolte over, hvordan organisationen har præsteret, når vi når helt op på 5,5, siger direktøren.De pæne tal er en klar motivation for den nye direktør, som tiltrådte 1. februar 2022.- Med de her tal følger vi vores strategi 2025 og vækster som planlagt. Jeg oplever at stå i spidsen for en organisation med et solidt fundament og en stærk kapacitet med kompetente medarbejdere - vi har mod på mere, så det går vi naturligvis efter, siger han.Ovennævnte regnskabstal gælder for Enemærke & Petersen-koncernens moderselskab Enemærke & Petersen A/S. Enemærke & Petersen-koncernen består af Enemærke & Petersen A/S og datterselskaberne Nembyg og Raunstrup.