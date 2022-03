29-årig man kørte ulovligt på flere måder

Onsdag 9. marts 2022 kl: 13:53

Af: Redaktionen Politiet kunne for det første konstatere, at den 29-åriges kørsel i varebilen var underlagt reglerne om godskørsel, hvilket kræver, at føreren har et uddannelsesbevis. Det havde den 29-årige ikke og blev derfor sigtet for overtrædelse af den lovgivningen.For det andet konstaterede politiet, at den 29-årige kørte i påvirket tilstand, idet en kontrol med et narkometer gav udslag for, at manden var påvirket af narkotika. Han fik derfor i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.