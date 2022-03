Færdselsstyrelsen skal indføre undtagelser på køre- og hviletidsområdet for kørsel til og fra Ukraine

Mandag 7. marts 2022 kl: 09:58

Fakta om Ukraine-undtagelserne:

Der vil være konkret være tale om følgende undtagelser:

Den maksimale daglige køretid øges fra ni til 11 timer

Den maksimale ugentlige køretid øges fra 56 til 60 timer

Den maksimale køretid per to fortløbende uger øges fra 90 til 96 timer

Den maksimale køretid inden en pause øges fra 4,5 til 5,5 time

Der gives tilladelse til, at hvil foregår i køretøjet

Af: Redaktionen Transportministeren peger på, at det er afgørende, at de ikke strander undervejs eller bliver mødt med store bøder for den livsvigtige hjælp.- Derfor beder jeg nu Færdselsstyrelsen indføre en række danske undtagelser fra køre- og hviletidsreglerne, siger hun.Situationen i Ukraine betyder, at det kan være uhensigtsmæssigt for chaufførerne at skulle holde hvil på meget faste tidspunkter. Derfor indfører Danmark på linie med eksempelvis Polen en række undtagelser fra køre- og hviletidsreglerne. Med undtagelserne bliver der større fleksibilitet for chauffører og vognmænd, der yder en særlig indsats.- Vi er alle dybt berørte af billederne af mennesker, der flygter fra invasionen af Ukraine. Vi oplever en stor interesse blandt danske transportvirksomheder for at levere udstyr og hjælpe flygtninge. Der er tale om helt ekstraordinære omstændigheder og under vanskelige forhold. Derfor er det meget glædeligt, at der nu bliver taget initiativ til at gøre det nemmere for transportbranchen at bidrage. Derfor er vi glade for, at myndighederne har fundet en model, hvor man kan dispensere uden at sætte trafiksikkerheden over styr, siger Karsten Lauritzen, branchedirektør i DI Transport. Karsten Lauritzen er tidligere minister og tidligere medlem af Folketinget for Venstre.- Vi oplever en katastrofe i Ukraine, som kalder på hurtige og fleksible løsninger. Vi skal hjælpe her og nu og sikre nødhjælp til de mange tusinde nødstedte mennesker, der helt uden skyld er havnet i en forfærdelig situation. Vores chauffører har prøvet det før under coronakrisen, og de er klar til at hjælpe igen, siger Jan Villadsen, formand for 3F Transportgruppen.Undtagelserne vil blive meldt konkret ud af Færdselsstyrelsen og vil gælde til og med søndag 3. april 2022.