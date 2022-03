Udbud om vintertjeneste på kørebaner bliver annulleret

Fredag 4. marts 2022 kl: 20:21

Af: Redaktionen Vejdirektoratet forklarer beslutningen med, at der behov for en nærmere undersøgelse af forhold vedrørende arbejdstidsdirektivet.- Vi har fået en række spørgsmål til udbudsmaterialet og henvendelser fra brancheorganisationer, og vi vurderer nu, at der er behov for en yderligere afklaring af blandt andet arbejdstidsdirektivets betydning for udførsel af vintertjeneste, siger områdechef i Vejdirektoratet, Gitte Hoeg, der fortsætter:- Det er en afklaring, vi tager i en dialog med branchen, og vi går nu i gang med at invitere parterne, så vi kan få klargjort udbudsmaterialet til genudbud.Vejdirektoratet forventer at offentliggøre udbuddet på vintertjeneste på kørebaner igen i løbet af andet kvartal, så der kan indgås kontrakter for den kommende sæson 2022/2023.