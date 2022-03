Forsøg med vejafgifter for personbiler kan sættes i gang

Fredag 4. marts 2022 kl: 10:56

Fakta om forsøget:

DTU gennemfører forsøget i samarbejde med Sund & Bælt, som har over 20 års erfaring med vejafgiftsløsninger ved eksempelvis Storebæltsbroen

DTU gennemfører forsøget med deltagelse af en tilfældigt udvalgt, repræsentativ gruppe på 2.000 borgere

I forsøget ses der udelukkende på personbiler, og der afprøves forskellige takststrukturer med et geografisk fokus på større byer med trængselsudfordringer

DTU forventer, det vil tage ca. tre år at gennemføre forberedelse, forsøg og efterfølgende analyser og evaluering

Budgettet for forsøget er 20 millioner kroner

Af: Redaktionen Med aftalen om grøn omstilling af vejtransporten fra 4. december 2020 S-Regeringen enig med SF, EL og R om at sætte gang i et udviklingsforsøg med roadpricing for personbiler. Der blev med aftalen afsat 20 millioner kroner til et offentligt-privat udviklingssamarbejde om forsøget.Parterne bag aftalen er blevet præsenteret for to forskellige måder at udføre forsøget. På den baggrund er det nu besluttet at gå videre med det projekt, som DTU har foreslået i samarbejdet med Sund & Bælt.DTU’s udviklingsforsøg med roadpricing udføres med en tilfældig udvalgt repræsentativ gruppe borgere. DTU’s primære fokus er at undersøge effekterne af at indføre vejafgifter på de veje, der er udfordret af trængsel og derved indsamle erfaringer om adfærdsændringer hos bilisterne. Erfaringerne fra forsøget kan danne grundlag for et eventuelt videre arbejde med vejafgifter for personbiler.