Ny motorvej i Midtjylland skal vurderes med hensyn til miljøkonsekvenser

Fredag 4. marts 2022 kl: 10:42

Fakta om vejprojektet:



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen På strækningen Klode Mølle-Viborg-Løvel skal vejforbindelsen forbedres. I Infrastrukturplan 2035 er der afsat 65 millioner kroner til en miljøkonsekvensvurdering samt reserveret 3,9 milliarder kroner til efterfølgende anlæg.Bag den del af Infrastrukturplan 2035, som omfatter den ovennævnte vejanlæg, står S-Regeringen Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.De endelige vejforløb og korridorer er ikke fastlagt endnu. Det skal ske på baggrund af den miljøkonsekvensvurdering, som sættes i gang inden selve motorvejen anlægges. Undersøgelsen skal blandt andet vise, om motorvejen skal gå øst eller vest for Viborg. Effekterne af en udbygning af det eksisterende vejnet samt mindre nyanlæg vurderes også.Som en del af undersøgelsen gennemføres to offentlighedsfaser vedrørende projektet. Den indledende offentlighedsfase - den såkaldte idéfase - gennemføres som en del af opstarten af projektet, hvor grundlaget for arbejdet præsenteres, og forslag fra borgergrupper og interesseorganisationer inddrages og behandles. I forlængelse af idéfasen præsenteres forligskredsen for resultaterne heraf.Når resultatet af miljøkonsekvensvurderingen er gjort op, mødes forligskredsen for at træffe endelig beslutning om linjeføringen. Den endelige beslutning vil således blive foretaget på baggrund af miljøkonsekvensvurderingen.Som en del af Infrastrukturplan 2035 blev S-Regeringen enig med V, DF, SF, R, K, NB, LA og KD om at afsætte 65 millioner kroner til en miljøkonsekvensvurdering af en ny motorvej på strækningen fra Rute 13 ved Klode Mølle til rute 13 ved Løvel. Miljøkonsekvensvurderingen skal blandt andet omfatte en grundig undersøgelse af, om motorvejen skal ligge øst eller vest om Viborg.Når resultatet af miljøkonsekvensvurderingen er klar, mødes partierne igen for at træffe den endelige beslutning om linjeføringen for projektet, hvilket der er reserveret 3,9 milliarder kroner til i Infrastrukturplan 2035.