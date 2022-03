Mesteren har et show-room på ladet

Fredag 4. marts 2022 kl: 09:53

180 hk twinturbo Euro 6 motor

Automatgear

Bænksæde med opbevaring

Førersæde med lændestøtte

Klimapakke

Navi-pakke

Trådløs opladning af smartphone

Opbevaringspakke på instrumentbord

Af: Redaktionen Der er tale om et Renault Master platform-chassis med udvidet sporvidde på bagakslen, som giver god mulighed for komfortabel og lav indstigning, som er en stor fordel ved den type opbygninger, som Scandinavian Wellness Import ApS nu har fået en af.DKT Auto A/S har stået for den specielle opbygning, som billederne giver et indtryk af.Outdoor Media har pakket bilen ind og sat en prik over i’et.Renault Trucks fremhæver selv følgende om chassiset, som er den del af opbygningen, som de har stået for:Bilen er solgt og leveret af Christian Lennett fra Volvo Truck Center Taastrup.















