Transportkoncern tager serieproduceret el-lastbil fra hjemlandet i brug

Tirsdag 1. marts 2022 kl: 10:54

Om den serieproducerede eActros:

Mercedes-Benz leverer eActros med tre (eActros 300, rækkevidde 300 kilometer) eller fire batteripakker (eActros 400, rækkevidde 400 kilometer), som hver har en installeret kapacitet på 112 kWh og en brugbar kapacitet på omkring 97 kWh

De to væskekølede motorer leverer en kontinuerlig effekt på 330 kW og en maksimal effekt på 400 kW

Derudover kan der genvindes elektrisk energi ved hjælp af regeneration, hvis chaufføren udviser lidt forudseenhed under kørslen. Den energi, der genvindes ved bremsning, føres tilbage til eActros-lastbilens batterier og er derefter igen til rådighed til at drive køretøjet

eActros kan oplades med op til 160 kW. Ved en konventionel hurtigopladningsstation med en opladningsstrøm på 400 A tager det lidt mere end en time at oplade de tre batteripakker fra 20 til 80 procent kapacitet

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen En af de første serieproducerede batteridrevne lastbiler af typen Mercedes-Benz eActros blev fornyligt leveret til Dachser. Karin Rådström, der er administrerende direktør for Mercedes-Benz Trucks, overdrog personligt den nye eActros 300 til Stefan Hohm, der er Chief Development Officer (CDO) og del af Executive Board hos Dachser under et kundemøde i Wörth am Rhein i Sydtyskland.Den serieproducerede eActros skal erstatte den prototype, der har været benyttet til praktiske forsøg hos Dachser i Stuttgart siden 2019.I Stuttgart leverer Dachser stykgods, især palleterede forsendelser, der er for store og tunge til pakkeforsendelse, med eActros til sine kunder i byens centrum. Derudover forsyner den elektriske lastbil sammen med en Fuso eCanter på 7,5 tons totalvægt en mikrohub i den indre by med forsendelser, som derefter transporteres den sidste kilometer med elektriske ladcykler. I et afgrænset område dækket af Dachser Emission-Free Delivery leverer Dachser alle stykgodsforsendelser uden lokal udledning af CO2 og NOx'er. Den nye eActros oplades udelukkende med strøm fra vedvarende energikilder på Dachser-filialen i Kornwestheim.Skiftet til fuldt elektriske lastbiler er også til gavn for chaufførerne. Ifølge producenten muliggør køredynamikken med en eActros en mere afslappet kørsel med mindre stress end en konventionel dieseldrevet lastbil, ligesom det lave tyngdepunkt gør lastbilen nemmere at manøvrere, når den drejer. Støjniveauet i kabinen er blevet reduceret med 10 dB, hvilket omtrent svarer til en halvering af det opfattede støjniveau, bidrager også til øget komfort for chaufføren, når der køres med fuld last. I modsætning til en diesellastbil er der også betydeligt færre vibrationer.