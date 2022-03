Kibæk-virksomhed har fået ny pusher-trækker fra Sverige

Tirsdag 1. marts 2022 kl: 10:29

Af: Redaktionen AM Biobrændsel's nye trækker er leveret med en turbocompound-motor på 460 hk, I-Shift gearkasse med I-Roll & I-See og et Globetrotter-førerhus med Komfort+ førerhuspakke, køleskab, aircondition, oliefyr, I-Park cool og Volvo Dynamisk Styring.Den nye Volvo FH er leveret fra fabrikken med originale sideskørter, mens Volvo Truck Center har stået for opbygningen.Herudover er den leveret med Volvo Connect-tjenesten "Chaufførtider". Chaufførtider hjælper chaufføren med at overholde køre/hviletidsreglerne. Chaufføren kan oprettes til Volvo Connect app og se køre/hviletidsinformationer.Bilen er solgt og leveret af Jacob Bøje fra Volvo Truck Center i Aarhus.