Høje brændstofpriser får en del bilister til at køre mindre

Mandag 28. februar 2022 kl: 11:48

Falder sammen med stigende energipriser



Sæt ind flere steder





Applus Bilsyn kommer med følgende råd til at få bilen til at køre længere på literen:

Tjek om dæktrykket, som du finder ved brændstofdækslet, er korrekt. En ekstra gevinst ved rigtigt dæktryk er at dæk holder længere

Fjern ekstra og unødig vægt fra bilen. Mange har ofte ting og sager liggende i bagagerummet, som man kan være foruden, og det koster i de samlede regnskab.

Fjern tagbøjler eller tagbagagebærer, hvis du kører rundt med dette. Det øger vindmodstanden markant

Få en MiljøAttest af bilen, da den ofte giver et fingerpeg om korrekt forbrænding i motoren.



Når du sætter dig i bilen, så prøv at køre efter nedenstående råd:

Kom hurtigt op til den tilladte hastighed, undgå for mange gearskifte

Vær forudseende i trafikken, så du kan holde jævn hastighed i højest mulige gear og bruge motorbremsen til at tage fart af bilen.

Undgå kortere køreture, da motoren (især på dieselbiler) forbrænder dårligere, når den ikke er varm

Undgå at bruge sæde- og kabinevarme, som typisk forbruger fem-10 procent ekstra brændstof

Applus Bilsyn kommer med følgende råd til at få bilen til at køre længere på literen:Når du sætter dig i bilen, så prøv at køre efter nedenstående råd:

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I den nye undersøgelse er 1.322 bilister blevet spurgt om, hvordan de stigende benzin- og dieselpriser påvirker deres brug af bilen. Knap hver femte bilist svarer, at de kører mindre på grund af stigende brændstofpriser.Undersøgelsen blev afsluttet lige inden, russiske styrker invaderede Ukraine, og derfor kan tallet efter Applus' vurdering blive højere i de kommende uger, hvis priserne - som forventet - stiger yderligere.- Jeg forstår godt, at en del bilister vælger at køre mindre, fordi der er flere hundrede kroners forskel på at tanke bilen op en, to eller tre gange om måneden. Samtidig spiller det sandsynligvis også ind, at danske forbrugere ovenikøbet oplever stigende energipriser i husstanden på både vand, varme og elektricitet. Det kan betyde, at flere leder efter steder at spare og derfor blandt andet skærer i bilkørslen, siger John Gantzhorn, der er teknisk konsulent hos Applus Bilsyn.At lade bilen stå i garagen er dog ikke den eneste mulighed, som bilisterne har for at sænke brændstofforbruget, fastslår John Gantzhorn.Vil man reducere sine kørselsudgifter, er der overordnet to knapper, man kan skrue på, nemlig selve bilen og så førerens kørsel i trafikken.- Universalløsningen findes desværre ikke, derimod er det at sænke brændstofudgifterne et ’mange bække små-regnskab’. Men finder man bare tre-fire steder at sætte ind, så kan det faktisk mærkes i ens forbrug, siger John Gantzhorn.Ifølge Applus Bilsyn kan man optimere sin kørsel ved blandt andet at sikre, at dækkene har det optimale tryk, så dækkenes modstand på asfalten minimeres. Man skal også huske at fjerne tagbagagebærer, der især øger vindmodstanden på motorvej, og få gerne et tjek i synshallen af motorens forbrænding, idet en forkert indstillet motor arbejder ineffektivt og bruger for meget energi.- Endelig handler det om at køre stille, undgå Formel1-kørsel med hurtige accelerationer, og bruge det højeste gear så ofte som muligt, fordi det er her, motoren kører med færrest omdrejninger, siger John Gantzhorn.Bilfri søndage som i halvfjerdserne er der dog stadig lange udsigter til. Ifølge undersøgelsen ser 15 procent det som en ’mulighed’ at lade bilen stå i garagen hen over vinteren, men mindre end én procent vælger aktivt helt at droppe bilen på grund af priserne. Fire ud af fem kører aktuelt det samme som før, viser tallene - et tal der dog kan blive mindre, hvis diesel- og benzinpriserne tager et nyt spring opad.