Containervognmand får den første tridem-forvogn i ny fransk serie

Fredag 25. februar 2022 kl: 12:03

WBG træk med luft servo

Værktøjskasse

Fire LED-arbejdslys

Seks blitzblink

Køleskab

Stort oliefyr

Roadpad

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Lastbilen er den første af de nye TCK Evolution C-Serie modeller, der er leveret i Danmark og er nummer fire i rækken af Renault-lastbiler hos Glerup Container Service A/S.- Vi har haft Renault lastbiler siden 2018 og oplever, at de er robuste og stabile og kører, som de skal. Chaufførerne er desuden glade for komforten, siger indehaver Peter Kristensen.Om den nye fire-akslede lastbil:Bilen er opbygget med hejs med mere hos HMF Nørresundby. Tilslutning og klargøring er foretaget hos Volvo Truck Center Viborg.Lars Herslund har stået for salg og leveringGlerup Container Service A/S blev etableret i 2004 og har adresse i Hadsund. Virksomheden tilbyder opgaver inden for eksempelvis affaldshåndtering, transport af containere, opbevaring samt kran- og grabarbejder.