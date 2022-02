Konflikten mellem Ukraine og Rusland påvirker transporter

Fredag 25. februar 2022 kl: 10:12

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Den danske transportkoncern - A.P. Møller Mærsk - har eksempelvis besluttet, at alle medarbejdere skal arbejde hjemmefra væk fra eventuelle konfliktområder. Derudover har transportkoncernen indført en forretningskontinuitetsstrategi, så kunderne fortsat kan blive betjent i den udstrækning, som situationen tillader det.De nuværende omstændigheder betyder også, at A.P. Møller Mærsk har besluttet ikke at anløbe nogen havne i Ukraine indtil videre og at stoppe accepten af ​​ordrer til og fra Ukraine indtil videre.A.P. Møller Mærsk oplyser videre, at tjenester i Rusland stadig er tilgængelige, men at det muligvis kan ændre sig, efterhånden som tingene udvikler sig.