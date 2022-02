Havneaktiviteter skabte over 8.000 arbejdspladser

Torsdag 24. februar 2022 kl: 11:42

Om beskæftigelsesanalysen:

Incentive har i juni 2021 udarbejdet en analyse med det formål at belyse, hvordan aktiviteterne i ADP A/S og Taulov Dry Port A/S påvirker beskæftigelse og værditilvækst lokalt og regionalt

ADP's havne i Nyborg og Fredericia er centrale knudepunkter for erhvervslivet i Region Syddanmark og forbinder havnenes virksomheder med resten af verden. Virksomhedernes import og eksport er afhængige af en effektiv havneinfrastruktur

Analysen har opgjort de direkte og afledte effekter på de kommunale skatteindtægter, bruttoværditilvæksten i de virksomheder, som de ansatte er beskæftigede i

ADP’s aktiviteter skaber 3.733 fuldtidsjobs i Fredericia og Nyborg kommuner

ADP’s aktiviteter genererer årligt skatteindtægter for 200 millioner kroner til Fredericia og Nyborg kommuner

ADP’s aktiviteter skaber en bruttoværditilvækst i virksomhederne i Fredericia og Nyborg på årligt 3 milliarder kroner

ADPs aktiviteter skaber direkte og indirekte 8.012 fuldtidsjobs på landsplan

ADPs aktiviteter generer årligt skatteindtægter for 1,6 milliarder kroner på landsplan

ADPs aktiviteter skaber en bruttoværditilvækst i virksomhederne på landsplan på årligt 6,2 milliarder kroner

Beskæftigelsen vil øges med 1.420 fuldtidsjob i Fredericia Kommune

Beskæftigelsen vil øges med 3.082 fuldtidsjob på landsplan, således at ADP samlet vil generere lidt over 11.094 fuldtidsjob

Skatteindtægterne til Fredericia kommune vil øges med 100 millioner kroner til samlet 300 millioner kroner årligt. På landsplan øges skatteindtægterne med 520 millioner kroner, således at ADP samlet genererer skatteindtægter for 2,12 milliarder kroner

