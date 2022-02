Revideret Eurovignetteordning åbner for dansk kørselsafgift

Onsdag 23. februar 2022 kl: 12:00

Af: Redaktionen

Med den politiske aftale om en grøn omstilling af vejtransporten fra 2020 blev regeringen og støttepartierne enige om, at indføre en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler fra 2025.





Introduktionen af en grøn kilometerbaseret kørselsafgift i Danmark har længe stået og faldet med, om der kunne opnås enighed i Bruxelles om at ændre Eurovignette-direktivet, som er det fælles grundlag for opkrævning af kørselsafgifter i Europa. Det er nu faldet på plads, og dermed kan regeringen arbejde videre med en konkret afgiftsmodel, hvor der blandt andet gives rabat til klimavenlige køretøjer.







ITD har af flere omgange leveret input til, hvordan en kommende kørselsafgift bør strikkes sammen. Og ITD har opfordret til, at politikerne lader sig kraftigt inspirere af ændringerne i Eurovignette-direktivet, som nu er faldet på plads. Det gælder ikke mindst muligheden for at udvide afgiften, så det ikke kun bliver lastbiler over 12 ton, der skal betale for at benytte vejene, men også for eksempel varebiler.





- Som vi gentagne gange har understreget over for både politikerne og embedsværket, så skal vi for alt i verden undgå en situation, hvor en ny kørselsafgift fører til massiv omlastning fra effektive lastbiler til varebiler. Det vil ikke kun skævvride konkurrencesituationen, men stik imod hensigten også være skadelig for klimaindsatsen. Derfor bør alle køretøjer, der udfører godstransporter, naturligvis være omfattet af en ny afgift, siger Lasse Kristoffersen, chefkonsulent i ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport.





Med ændringerne i direktivet bliver det muligt at differentiere kørselsafgiften baseret på CO2-udledningen fra det enkelte køretøj. Men det er afgørende for ITD, at provenuet fra afgiften bruges på klimatiltag, der kan omstille køretøjerne.







- Frem mod 2030 er der tale om milliarder i indtægter for staten, som 1:1 bør føres tilbage til omstillingen af de køretøjer, der er underlagt en afgift. Og ikke eksempelvis til personbilerne, der er undtaget for afgiften, siger Lasse Kristoffersen.