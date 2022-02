Opdateret it-system forbedrer brændstoføkonomien ved fjerntransport

Onsdag 23. februar 2022 kl: 09:43

Blødere, smartere og hurtigere



Forbedrede luftstrømme omkring førerhuset



På vej mod fossilfri transport



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I-Save-konceptet, der optimerer motorteknologien, styresystemernes software og reducerer luftmodstanden, har til formål at øge energieffektiviteten så meget som muligt.Med de seneste opdateringer af I-Save-koncept er motorernes forbrændingsproces blevet optimeret ved at tilpasse brændstofinjektorer, kompression og knastaksel specifikt til nye, raffinerede og særlige stempler med bølgeformet forbrændingskammer. Den samlede vægt og indre friktion er også blevet reduceret, lige som den højt ydende turbolader og oliepumpe er blevet opgraderet. Selv olie-, brændstof- og luftfiltrene har fået patenterede forbedringer for bedre ydeevne.- Med udgangspunkt i en i forvejen højt ydende motor har vi kigget grundigt på mange kritiske detaljer, som tilsammen giver betydelige besparelser. Det handler om at få mere brugbar energi ud af hver eneste dråbe brændstof, siger Helena Alsiö, der er Vicepræsident for Powertrain Product Management hos Volvo Trucks.Hjertet i Volvos I-Save er 13-liters motoren D13TC med Volvo Trucks' egen Turbo Compound-teknologi, der gør det muligt at køre med lavere motoromdrejninger og i højere gear i længere tid ad gangen. Resultatet er en jævnere og mere rolig kørsel. Motoren kan køre med høj effektivitet i hele omdrejningsområdet, men med det bedste resultat mellem 900 og 1.300 o/min.Ud over alle hardware-opdateringerne er der introduceret en ny software-generation i motorstyringen, som igen kommunikerer med en opdateret I-Shift-gearkasse. Resultatet forbedrer ikke kun brændstoføkonomien, men giver også forbedrede køreegenskaber, da den intelligente opdatering af gearskiftestrategien giver hurtigere respons og en endnu mere harmonisk køreoplevelse.I-Torque er en ny intelligent software for styring af motorens drejningsmoment, der øger energieffektiviteten ved at analysere online-data fra et digital topografisk kort i høj opløsning i I-See-systemet og tilpasse kørslen til den faktiske rute. I-See bruger information om den planlagte rute til at udnytte lastbilens bevægelsesenergi bedst muligt ved kørsel i kuperet terræn. Den nye I-Torque-funktion styrer gearvalg, motormoment og bremsning, når I-Cruise er aktiveret- For at spare brændstof starter lastbilen i Eco-tilstand, og chaufføren har altid nem adgang til den nødvendige trækkraft og kan se frem til hurtigere gearskift og tilpasning af drejningsmomentet fra drivlinen, påpeger Helena Alsiö.Ved kørsel over lange strækninger spiller lastbilens aerodynamik en vigtig rolle for brændstoføkonomien, og der er foretaget adskillige ændringer for at forbedre luftstrømmen som eksempelvis mindre mellemrum i førerhusfronten samt yderligere forlængelser af dørene.I-Save har tjent Volvos lastbilkunder godt, siden konceptet blev lanceret i 2019. Som svar på den store interesse tilføjer Volvo nu et nyt effektniveau på 420 hk til de eksisterende effektniveauer på 460 og 500 hk. Alle motorer er certificeret til at køre på HVO100-biobrændstof.Volvo Trucks' FH- FM- og FMX-lastbiler med standard 11- og 13-liters Euro 6-motorer får også glæde af opdateringer, der vil øge energieffektiviteten.Volvo Trucks’ mål er, at elektriske lastbiler skal tegne sig for halvdelen af lastbilsalget i 2030. Forbrændingsmotoren vil dog fortsat spille en rolle, og den forbedrede effektivitet, der kommer fra disse nye I-Save-fremskridt i drivlinen, er en vigtig måde at bidrage til at sænke CO2-udledningen.- Vi har forpligtet os til Paris-aftalen om klimaændringer, og vi tager håndfaste skridt til dramatisk at sænke CO2-emissionerne fra godstransporter på landevej. Selv om vi ser elektromobilitet som hovedløsningen i det længere perspektiv, vil energieffektive forbrændingsmotorer fortsat yde et vigtigt bidrag i mange år fremover, understreger Helena Alsiö.