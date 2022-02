Østjyllands Politi efterlyser vidner og to store maskiner stjålet i Hadsten

Tirsdag 22. februar 2022 kl: 12:26

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De to teleskophjullæssere er røde og er af samme type, som maskinen på billedet.Mandag opdagede virksomheden, der sælger entreprenørmaskiner, tyveriet og kontaktede politiet, som sikrede spor og overvågning på stedet. Ifølge Østjyllands Politi kørte gerningsmændene mod Hadbjerg i maskinerne. Og det er politiets formodning, at de efterfølgende er blevet læsset på en lastbil eller lignende.Østjyllands Politi hører meget gerne fra vidner, der har set de to teleskophjullæssere køre rundt søndag aften - eller som har bemærket en parkeret lastbil eller autotransporter i området.- Det er jo to tonstunge og meget iøjnefaldende maskiner, så vi håber, at nogen har set dem omkring gerningstidspunktet, eller som har andre oplysninger, der kan hjælpe os i den videre efterforskning, siger politikommissær Arne Mikkelsen fra Østjyllands Politi.De to teleskophjullæssere er røde og er af samme type, som maskinen på billedet.Har man oplysninger, kan man ringe til politiet på telefon 114.