Entreprenør på Vestsjælland har fået et syv-akslet træk opbygget i Nordvestjylland

Tirsdag 22. februar 2022 kl: 11:39

Af: Redaktionen Vogntoget består af en Mercedes Actros 5 3253L 8X4-forvogn med tripple-bogie opbygget med en Hiab X-HiPro 302 EP-5 CD-kran i 30 tm-klassen placeret bag førerhuset. Kranen, der med sine fem hydrauliske udskud har en rækkevidde på 15,1 meter, er forsynet med CombiDrive3-radiostyring. Med kranen har Sawo leveret en Kinshofer KM 605 HPX 500 liters grab med aftagelige sideplader.Til forvognen hører også et Nopa-tippelad af typen FTPL320 med tre-vejs tip og en udvendig længde på 5.800 mm. For- og bagsmæk samt sider er 1.000 mm høje med en tophængt, aftagelig bagsmæk. I venstre side er der pendel lodret. Bunden er udført i 5 mm Hardox-stålplade.Efter bilen følger så en tre-akslet Nopa-kærre med en 5.600 mm lang kasse med tre-vejs tip, tromlebremser og lift aksel på første og tredie aksel.TM-Entreprise i Fuglebjerg har 20 års erfaring med belægnings- og gravearbejde for virksomheder, institutioner, kommuner, grundejerforeninger og private.